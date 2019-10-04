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04.10.2019
ЦАМТО

В Комсомольске-на-Амуре состоялся вывод из цеха корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"

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Выведенный из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящийся для ВМФ России корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019
Выведенный из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящийся для ВМФ России корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.
Источник изображения: komcity.ru

ЦАМТО, 3 октября. Члены Общественного совета при Минобороны России приняли участие в выводе из цеха корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

Корабль назван в память о матросе ТОФ, ценой своей жизни спасшего при пожаре эсминец "Быстрый" и 348 членов экипажа на Амурском судозаводе.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, начальник технического управления Тихоокеанского флота контр-адмирал Игорь Королев, делегация Забайкальского края в составе заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Баира Жамсуева, члена Общественного совета при Министерстве обороны, настоятеля Читинского дацана "Дамба Брайбунлинг" Баира ламы Цымпилова, заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой.

Судостроители завершили стапельный период постройки корвета – многоцелевого сторожевого корабля ближней зоны, заложенного летом 2015 года.

Корвет является воплощением самых передовых инженерных идей и конструкторских разработок. Впереди – достроечные работы и государственные ходовые испытания, после чего 2020 году он будет передан в состав Тихоокеанского флота, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
ТОФ
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