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03.10.2019
ЦАМТО

На вооружение мотострелкового соединения ВВО в Амурской области поступили современные ремонтные машины

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МТО-УБ1
МТО-УБ1-мастерская технического обслуживания универсальная батальона.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 2 октября. На вооружение мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Амурской области, поступила партия новых специальных машин МТО-УБ.

Данные машины предназначены для проведения ремонтных работ на технике в любом необорудованном месте, в том числе в полевых условиях. Машины выполнены на базе автомобилей-вездеходов "Урал-4320" с колесной формулой 6х6. В дополнение мастерские оборудованы лебедкой. Характеристики машины позволяют ее эксплуатацию во всех климатических условиях Дальнего Востока.

В составе ремонтной техники имеется все необходимое для ремонта имущество. При организации работ экипаж из пяти человек оборудует несколько мест и палаток, на которых разворачиваются сварочный аппарат, специальные станки, электрические и механические инструменты. В дополнение на машине имеется кран-манипулятор, обладающий максимальной грузоподъемностью до 4 тонн и позволяющий осуществить ремонт габаритных агрегатов тяжелой техники.

Поступившая техника значительно повысит возможности специалистов-ремонтников соединения при проведении работ как на стоянках, так и в полевых условиях. С помощью новых мастерских можно проводить ремонты всех основных образцов колесной и гусеничной техники объединения, включая недавно поступившие модернизированные танки Т-80, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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