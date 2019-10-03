"Прежний камуфляж подходил под бабушкин диван" - в армии США вводят новую форму

С 1 октября 2019 года все военнослужащие Соединённых Штатов должны носить зеленовато-коричневую форму Оперативного Камуфляжа или OCP (Operational Camouflage Pattern), пишет американский оборонный портал Military.com. Обмундирование "прошлой эпохи", UCP (Universal Camouflage Pattern), представленное в 2004 году, долгое время подвергалось критике за то, что оно не вписывалось в те местности, где использовалась.

Форма выпускается с отпечатком пиксельного мрамора оттенков серого и хаки, как если бы она была изготовлена, чтобы скрыться в гравийной яме или кусочке сыра Вальдеон (сыр с плесенью)

- говорилось в публикации 2012 года.

"Армейский камуфляж хорошо подходил под бабушкин диван", - иронизирует издание Military.com, но имела недостатки в зоне боевых действий. После довольно длительного периода использования универсальная камуфляжная форма армии UCP официально уходит в прошлое.

UCP стоила 5 миллиардов долларов, затраченных разработку и изготовление, и быстро приобрела чрезвычайно плохую репутацию. Еще в 2010 году армия отправляла солдат в Афганистан в другой камуфляжной форме мультикам (MultiCam) от Crye Precision. И одновременно начались поиски замены UCP. После пяти лет тестирований и оценки ответственные службы выбрали OCP в качестве преемника для UCP в 2015 году.

Источник изображения: soldiersystems.net

Поиски идеального решения

Модель "Operational Camouflage Pattern" была избрана в соответствии с наиболее всеобъемлющими усилиями по испытанию унифицированного камуфляжа, когда-либо предпринятыми армией

- сообщили отвечающие за вопросы снабжения лица в пресс-релизе 2015 года.

ВМС тоже боролись за более подходящий вариант формы. Критики шутили, что тот камуфляж был эффективен только тогда, когда моряк упал за борт.

В переходный период, который начался в июле 2015 года, солдатам было разрешено носить прежнюю форму вместе с футболкой, поясом и ботинками песочных расцветок. Однако, начиная с вчерашнего дня, все солдаты должны использовать OCP в полной комплектации.

Единственное исключение, которое позволила себе армия, касается снаряжения для холодной погоды: солдатам разрешается надевать OCP с теплыми предметами, содержащими рисунок устаревшей UCP. Однако армейские чиновники не ответили на вопрос о сроках передачи предметов для климата с низкими температурами, сделанных по образцу OCP, всем подразделениям.