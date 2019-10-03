"Хаски" будет топить противника быстро: СМИ США о перспективной подлодке РФ

Россия совершает рывок в деле создания гиперзвуковых ракет. Будучи размещенными на подводные лодки, они в состоянии создать реальную угрозу национальной безопасности США. Данное мнение озвучило американское издание National Interest.

Источник изображения: topwar.ru

С его слов, современная Россия продолжила славную традицию советского флота, создавая совершенные подлодки, такие как "Ясень". Однако на них дело не остановилось: теперь развернуты работы над проектом "Хаски". Постройку этих субмарин планируется начать в 2023 году. Данная субмарина призвана стать важнейшим ударным звеном ВМФ, выступая в качестве носителя крылатых ракет. Подводные залпы "Калибров" у берегов Сирии уже доказали эффективность российских КР, считает NI.

Однако основой ударной мощи "Хаски" станет оружие следующего поколения – 3М22 "Циркон", достигающий скорости полета в 8 Махов, что в три раза больше аналогичного показателя текущих систем П-800 "Оникс" или П-700 "Гранит". В каждой пусковой установке (всего их восемь в средней части подлодки) будет размещено 40-48 ракет, включая "Калибры". Предполагается оснащение субмарин торпедами.

Учитывая столь массивный арсенал оружия, общий залповый огонь ПЛ способен в быстрые сроки утопить любого противника, делают вывод американские репортёры.