Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане



Гиперзвуковая ракета

Источник: МО России/ Армейский стандарт Гиперзвуковая ракетаИсточник: МО России/ Армейский стандарт

Новейшая российская ракета не оставляет шансов ни одному кораблю

Недавно западные СМИ активно обсуждали тревожную для Пентагона новость: Россия первой в мире провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования 3М22 «Циркон», которая в ближайшее время поступит на вооружение российского лота. И главное: наличие таких ракет сразу делает бессмысленным существование корабельной защиты — артиллерийских систем, систем ПВО-ПРО, что резко снижает эффективность авианосных ударных группировок, которые являются основной боевой единицей, главным аргументом и показателем мощи ВМФ США.

По мнению американской The Washington Times, новая российская разработка представляет собой квантовый скачок в создании асимметричного оружия, которое способно защитить от ядерной атаки. На его фоне, считает газета, американская ПРО выглядит устаревшей.

Пока информации о новой российской ракете имеется немного. Данные о ней засекречены. Однако еще в 2011 году представители Центрального института авиационного моторостроения (подмосковное Лыткарино) на авиасалоне МАКС показали макеты ракет, называемых гиперзвуковыми аппаратами. Они имели странную форму — граненый корпус с расплющенным обтекателем, напоминающим морду австралийского утконоса. (Кстати, индийская компания Brahmos тоже анонсировала работы над гиперзвуковыми аппаратами, демонстрируя макет все того же «утконоса».) Как раз тогда впервые и было озвучено название «Циркон», всколыхнувшее сегодня военных во всем мире. То есть работы над «Цирконом» велись с 2010–2011 годов.

Из материалов открытых источников известно, что длина ракеты не более 10 м, дальность полета — 350–500 км. Испытания начались в марте 2016 года. А в этом году, во время последних апрельских пусков, наделавших столько шума на Западе, ракета «Циркон» летела со скоростью 9800 км в час — в 8 раз быстрее звука, что практически не оставляет никаких шансов для ПВО-ПРО противника на ее перехват и уничтожение. Именно поэтому «Циркон» уже в самое ближайшее время станет главным козырем ВМФ России в противостоянии с американскими авианосными ударными группировками (АУГ).

Серьезным преимуществом этой ракеты является не только ее огромная скорость, но и унификация. Важно, что «Циркон» сможет стартовать с тех же самых пусковых установок, с которых запускались крылатые ракеты «Калибр», и противокорабельные — «Оникс».

Разница подходов в создании морских ракет

Долгие годы в мире поддерживался и тиражировался миф о неуязвимости для противокорабельныхракет американских надводных кораблей — эсминцев и авианосцев. Но несколько лет назад эти мифы стали разрушаться — виной тому стали российские разработчики, создавшие ракеты, которые стали огромной головной болью для зарубежных конструкторов корабельных систем защиты.

Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Источник: © РИА Новости, Ильдус Гилязутдинов

Научные школы на Западе и в России абсолютно по-разному подходили к созданию этих вооружений. За небольшим исключением, все иностранные ракеты создавались как дозвуковые. Главным их преимуществом был небольшой размер, а соответственно, массовое, относительно дешевое производство. В результате к назначенной цели отправлялся целый рой таких ракет.

Отечественные разработчики пошли по пути создания более тяжелых ракет, отстаивая концепцию: «Одна ракета — один корабль». И здесь следует учитывать, для каких именно целей они создавались. Для наших главным объектом уничтожения должны были стать корабли АУГ и так называемые сложнопотопляемые цели. Именно поэтому наши ракеты были значительно больше западных аналогов — весили порядка шести-семи тонн — зато превосходили их по многим параметрам, включая скоростные характеристики. Они имели хорошую помехозащищенность — устойчивость против средств РЭБ противника, так как большую ракету легче было напичкать различными средствами электроники.

Как правило, уже на удалении до 100 км они могли брать цель на сопровождение, вычислив в походном ордере главную, и на финальной траектории полета уничтожить противника наверняка.

«Граниты» и «Ониксы»

Сегодня основным ракетным вооружением российского ВМФ являются противокорабельные ракеты П-700 «Гранит» (по классификации НАТО — Shipwreck, «Кораблекрушение»), созданные еще в 70-е годы.

На тот момент они обладали практически уникальными характеристиками, могли стартовать и с надводных кораблей, и с подлодок, в том числе из подводного положения.

К недостаткам ракеты относят ее большой вес: в снаряженном состоянии ракета весит семь тонн. Зато ракеты «Гранит» имеют широкий высотный диапазон. В радиусе 150–200 км они способны летать на самых малых высотах. В других условиях могут подняться на 15–17 км и, преодолев основной участок пути на этих высотах, направиться оттуда прямым ходом к цели.

Российский противокорабельный ракетный комплекс "Гранит" Источник: http://www.snariad.ru/

Причем боеголовка ракеты может иметь как фугасно-проникающий заряд массой до 750 кг, так и ядерный — мощностью до 500 килотонн. Так же, как и ядерные стратегические ракеты, П-700 умеют отстреливать ложные цели, применяют генераторы активных помех, вводя в заблуждение ПВО противника. Новые их образцы при помощи искусственного интеллекта могут во время полета обмениваться информацией, проводя корректировку целей в зависимости от меняющейся боевой обстановки.

Более современной противокорабельной ракетой, стоящей на вооружении российской армии и флота, является П-800 «Оникс». Ею оснащен знаменитый береговой ракетный комплекс «Бастион», а также малые ракетные корабли, что позволяет им практически на равных бороться с крупными оперативными корабельными группировками противника.

Боевая часть «Оникса» весит 700 кг, что, по мнению специалистов, гарантированно наносит невосполнимый ущерб крупному кораблю, включая авианосец. А если пуски «Ониксов» производятся одновременно с нескольких точек, то любая крупная морская единица будет потоплена со стопроцентной вероятностью.

Преемник советских ракет

И вот теперь на смену «Калибрам» и «Ониксам» идет новый гиперзвуковой ракетный комплекс 3M22 «Циркон». С принятием его на вооружение ситуация на море меняется принципиально. Существование морских артиллерийских систем, корабельных систем ПВО противника вообще теряют какой бы то ни было смысл, так как скорость новой ракеты такова, что, как говорят специалисты, находится за границей оперативного воздействия.

И хуже всего для потенциального противника тот факт, что вооружить «Цирконами» уже к 2018–2020 годам планируется не только крупные корабли типа крейсера, но и более мелкие. А это значит, что наличие у ВМФ России «Цирконов» резко снижает эффективность американских авианесущих соединений.

Это касается даже самых современных авианосцев типа «Джеральд Форд» и кораблей их сопровождения. Даже их система защиты, долгое время считавшаяся непробиваемой, не способна противостоять новым российским гиперзвуковым ракетам.

Вооружать «Цирконами» планируется атомные подводные лодки пятого поколения «Хаски» и АПЛ проекта 885М «Ясень-М». Они войдут в боекомплект тяжелых атомных ракетных крейсеров «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий». Во время запланированной модернизации на единственном российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» также будут развернуты пусковые установки для ракет «Циркон».

Подводная лодка проекта Ясень-М Источник: © Фото : СЕВМАШ

Причем, как считают специалисты, «Циркон» для потенциального противника — цель, справиться с которой не получится не только стоящим на вооружении вероятного противника средствам ПВО, но и перспективным, работы по которым только ведутся. Зарубежным разработчикам уже сейчас в спешном порядке приходится принимать экстренные меры, пересматривая схемы и принципы размещения противовоздушного вооружения на кораблях. Но, судя по всему, в ближайшие 12–15 лет ничего нового, что бы могло оказать реальное противодействие российским «Цирконам», в мире придумано не будет.

Олег Божов