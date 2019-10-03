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03.10.2019
ЦАМТО

Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" отмечает 75-летний юбилей

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БЛА «Луч» разработки концерна "Вега". Источник: Оружие России.

ЦАМТО, 2 октября. Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" отмечает 75-летний юбилей. За свою долгую историю предприятие стало одним из флагманов российской радиоэлектроники, лидером в области разработки и производства радиолокационных систем. Сегодня в контур управления концерна входит 19 организаций.

Именно в Концерне "Вега" был создан целый ряд знаковых систем, принятых на вооружение – от радиолокационного комплекса "Рубидий" (Ту-4), радиолокационных станций "Кадмий", "Аргон" (бомбардировщик Ту-16) и "Изумруд" (МиГ-17П) до первого советского авиационного комплекса дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) "Лиана" (Ту-126). Комплекс ДРЛО "Лиана" был принят на вооружение в 1965 году и эксплуатировался в течение четверти века. Антенна "Лианы" устанавливалась над фюзеляжем, и это был первый отечественный самолет с грибовидным радиолокатором.

ДРЛО или "летающий штаб" является визитной карточкой "Веги". Сегодня создавать столь сложные комплексы могут лишь два государства – Россия и США. Результатом дальнейшего совершенствования "Лианы" стал комплекс "Шмель" на А-50, принятый на вооружение в 1985 году. Характеристики его впечатляют и сегодня: дальность обнаружения воздушных целей может достигать 650 км, а количество сопровождаемых целей может доходить до 300. Самолет способен находиться в воздухе до четырех часов, а дозаправка увеличивает этот показатель почти вдвое.

В 2011 году ВВС России получили первый модернизированный самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У. Обновлению, в первую очередь, был подвергнут сам "Шмель", а также система цифровой обработки информации: сквозной канал цифровой обработки данных радиолокации, производительная бортовая вычислительная система и т.д.

В феврале этого года новый самолет А-100 "Премьер" уже приступил к предварительным летным испытаниям. Новый самолет ДРЛО получил полностью цифровой навигационный комплекс и цифровую систему управления со "стеклянной" кабиной, а также активную фазированную решетку производства Концерна "Вега". Помимо улучшения тактико-технических характеристик, он обладает рядом уникальных возможностей. Например, работа в скрытных режимах, повышенная устойчивость в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника, а также расширенные задачи разведки обстановки.

Кроме разработок для оборонной промышленности, Концерн "Вега" активно работает в сегменте гражданских наукоемких продуктов. Например, челябинский завод "Полет" поставляет аэродромные локаторы, НИИ "Вектор" – пассивные системы защиты объектов от БЛА.

Среди медицинских новинок Концерна – лазерная рефракционная система OLIMP, производимая Рыбинским заводом приборостроения. Она предназначена для избавления пациентов от близорукости, дальнозоркости, астигматизма. Комплекс позволяет осуществлять офтальмологические операции более эффективным и щадящим способом. Ультрафиолетовое излучение комплекса с длиной волны 213 нм полностью поглощается роговицей, не проникая во внутренние отделы глаза. Передовая хирургическая система OLIMP уже успешно используется в целом ряде российских клиник.

Концерн "Вега" ведет активную научную деятельность в тесной кооперации с ведущими вузами страны. Эта работа позволяет предприятию успешно двигаться вперед на пути создания новых конкурентоспособных продуктов военного, двойного и гражданского назначения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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А-100 ДЛРО
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