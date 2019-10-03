Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета

Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - "Ростех", который к весне 2020 года должен завершить поглощение ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК), подготовил для рассмотрения правительством три варианта ее развития, все они в качестве первоочередной меры подразумевают получение из бюджета 350 млрд руб., пишет газета "Коммерсантъ" в среду.

Субсидии нужны, чтобы закрыть безнадежные долги: 182 млрд руб. убытков прошлых лет, 63 млрд руб. непокрытых инвестиций в НИОКР, 59 млрд руб. невыполненных обязательств заказчиков и 46 млрд руб.- облигации ОАК, выпущенные для покрытия дефицита в 2011 году. По данным издания, общий банковский долг ОАК по состоянию на август составлял 509 млрд руб. В случае получения субсидии он сократится до 159 млрд руб., из которых 89 млрд руб. затем также потребуется реструктурировать.

Первый вариант развития авиапрома кроме выделения бюджетных средств предполагает очистку балансов предприятий от непрофильных активов, оптимизацию земельных участков и неиспользуемых производственных площадей, приведение складских запасов в соответствие с производственной программой. Эти меры, считают в "Ростехе", улучшат финансовое состояние ОАК, но не решат проблемы в корне из-за "недостаточной загрузки и избыточной численности персонала", и через несколько лет авиапрому вновь потребуется господдержка. Второй вариант включает сокращение числа предприятий конечной сборки и агрегатных заводов, а также значительной доли персонала (в 2018 году на оплату труда пришлось около 60% расходов ОАК, или 89,4 млрд руб.). Эти меры позволят без увеличения объемов заказов достичь безубыточности путем резкого сокращения масштабов отрасли. В госкорпорации считают нужным снизить число низких переделов на авиазаводах, сократив их мощности и персонал, аналогичные меры предлагаются для конструкторских бюро с устранением дублирования разработок.

В третьем варианте "Ростех" помимо оптимизации рассчитывает на массированную господдержку спроса на российские самолеты. Так, предлагается создать авиакомпанию на базе "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК, принадлежит Минтрансу), которая бы эксплуатировала только SSJ-100 и МС-21 и обслуживала региональные перевозки. От государства потребуется также субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингу. Источник издания, знакомый с обсуждением предложений "Ростеха" в правительстве, отмечает, что министр транспорта Евгений Дитрих оценивает проект негативно. В Минтрансе подтвердили, что считают целесообразность проекта авиакомпании неочевидной. "Основной вид деятельности ГТЛК - предоставление в лизинг транспортных средств (воздушных, железнодорожных, морских, автомобильных)",- подчеркнули в министерстве. В секретариате профильного вице-премьера Максима Акимова говорят, что знают об идее "Ростеха", но "на сегодня она не имеет финансово-экономической проработки".

В военном сегменте госкорпорация хочет работать с Минобороны по схеме "трейд-ин", когда министерство сдает старый самолет ОАК, получает взамен новый, а старую машину модернизируют для продажи на внешнем рынке по сниженной цене. По оценке "Ростеха", этот сценарий позволит сделать отрасль вновь прибыльной и "вернуть позиции одного из крупнейших мировых производителей авиатехники".