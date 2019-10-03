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03.10.2019
Военное обозрение

Конгресс США предварительно одобрил продажу 2-х пусковых установок Javelin Украине

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Американские конгрессмены с одобрением приняли документ о продолжении поставок "летального" оружия Украине. От конгресса исходит так называемое предварительное согласие на поставку Киеву очередной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Источник изображения: topwar.ru

По последним сведениям, стоимость таких поставок составит около 39 млн долларов. За эту сумму Украина может получить две пусковые установки "Джавелин" и 150 противотанковых ракет к ним. При этом в Вашингтоне пока решают, как им поступить с выбором "места хранения" этих ПТРК в случае поставки их на Украину.

Напомним, что ранее Украина сразу же нарушила данные обязательства (если эти обязательства изначально были правдоподобными) относительно хранения Javelin на военной базе во Львовской области под надзором американских инструкторов. Ракетные комплексы через несколько недель после поставки из США оказались на Донбассе, где ВСУ, как было заявлено, провели учения.

На самой Украине представители тамошних политических элит восприняли новость о решении конгресса неоднозначно. В частности, озвучено мнение о том, что готовность продать пару "Джавелинов" демонстрирует "лишь видимость поддержки". Также добавляется, что предварительное одобрение сделки конгрессом состоялось на фоне подписания "формулы Штайнмайера", предполагающей отвод сил и средств от линии соприкосновения.

Один из обращающих на себя внимание комментариев в украинской блогосфере:

Два Javelin! Вы серьёзно?

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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
Военные учения
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