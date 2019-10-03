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03.10.2019
Интерфакс-АВН

КНДР могла испытать баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок, предполагают в Южной Корее

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Ким Чен Ын
Глава КНДР на фоне северокорейской субмарины.
Источник изображения: www.popmech.ru

Гонконг. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил серьезную озабоченность, заявив, что Пхеньян мог испытать в среду баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок.

На прошедшем в Сеуле экстренном заседании Постоянного комитета Совета нацбезопасности в связи с произведенным Северной Кореей запуском снарядов, было высказано предположение, что Пхеньян мог испытать баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на администрацию президента.

Отмечается, что участники заседания "серьезную озабоченность" по поводу шага Севера, который был сделан незадолго до возобновления его переговоров на рабочем уровне с США.

Они договорились провести точный анализ характеристик снаряда и намерений Пхеньяна посредством тесной координации между разведывательными органами Южной Кореи и США.

Также было решено приложить дипломатические усилия, с тем чтобы предстоящие переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном были успешными и способствовали существенному прогрессу в деле полной денуклеаризации Кореи и установления прочного мира на Корейском полуострове.

Предполагается, что это ракеты типа" Pukguksong". Согласно последним данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты, запущенные КНДР, пролетели 450 км на максимальной высоте 910 км.

Представитель американских войск, базирующихся в Южной Корее Ли Питерс заявил: "Нам известно о возможном запуске северокорейской ракеты. Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками в регионе".

Ранее сообщалось, что снаряды были запущены из района города Вонсан в сторону Японского моря.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил на пресс-конференции, что один снаряд упал вне исключительной экономической зоны Японии около 7: 17 (1:17 по мск), а другой, как полагают, достиг исключительной экономической зоны, упав в Японском море у острова Дого в префектуре Симанэ в 7:27 (1:27 по мск).

Северная Корея проводила подобные запуски десять раз за последние месяцы.

Нынешний запуск произошел на следующий день после того, как первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне на этой неделе.

Обе стороны будут иметь "предварительный контакт" в пятницу, а переговоры на рабочем уровне пройдут на следующий день, заявил он, не раскрыв место проведения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
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