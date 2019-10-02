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02.10.2019
Независимое военное обозрение

Пуск из шахты до цели на Камчатке

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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Архивное фото
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Архивное фото.
Источник изображения: Фото: ТАСС

Испытания стратегической ракеты "Тополь-М" подтвердили ее техническую готовность

В последний день сентября была проведена проверка готовности межконтинентальных баллистических ракет (МБР), находящихся на боевом дежурстве Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). По сообщению Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, учебно-боевой пуск твердотопливной ракеты стационарного (шахтного) базирования МБР "Тополь-М" был произведен на Государственном испытательном космодроме "Плесецк". Эквивалент боевого блока ракеты прибыл в заданную точку (полуостров Камчатка). Поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Пуск проводился для подтверждения летно-технических характеристик. Видеозапись испытаний размещена военным ведомством в Twitter.

На вооружении российской армии стоят ракетные комплексы шахтного и мобильного базирования и в настоящее время "Тополь-М" составляет основу российских РВСН, которые являются главной компонентой стратегических ядерных сил России, обеспечивающих поддержание стабильности в мире.

Работы над созданием МБР начались еще в прошлом веке, на ракетах шахтного базирования планировалась установка жидкостных двигателей, а на мобильных – твердотопливных. В проекте по созданию ракетного блока первой ступени должно было принимать участие украинское конструкторское бюро "Южное", разрабатывающее жидкостные двигатели, и отказавшееся от совместных с Россией разработок в 1992 году. Головным предприятием назначили Московский институт теплотехники, который предложил твердотопливную двигательную установку для обеих ракет. Универсальная ракета различных видов базирования должна была обладать высокой точностью, дальностью полета и способностью преодолевать систему противоракетной обороны противника. Основой стационарного и мобильного ракетных комплексов "Тополь-М" стала МБР РТ2ПМ пятого поколения с индексом в соответствии с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-1) РС-12М2 для шахтной пусковой установки-ШПУ и РС-12М1 для самоходной пусковой установки в составе подвижного грунтового ракетного комплекса-ПГРК (технологический индекс 15Ж65 для ШПУ и 15Ж55 для ПГРК). МБР имеет три ступени, оснащенные твердотопливными двигателями. Композитные материалы использованы в корпусах типа "кокон" каждой ступени, а также в соплах ракетных двигателей. Стартовая масса составляет 47 тонн, забрасываемая масса 1,2 тонны. Термоядерная боевая часть обладает мощностью 0, 55 Мт. Для преодоления системы противоракетной обороны противника и различных видов излучения - лазерного, оптического, инфракрасного, радиолокационного - боевые блоки защищены ложными целями, которые полностью повторяют характеристики настоящих боеголовок и способны выдерживать поражающие факторы ядерного взрыва и сверхмощного облучения. Специальное покрытие снижает заметность на экранах радаров, а выпускаемые аэрозоли уменьшают инфракрасное излучение.

Для ракет "Тополь-М" стационарного базирования были переоборудованы шахтные установки советских тяжелых МБР, снятых с вооружения и уничтоженных в соответствии с Договором СНВ-2. При этом дополнительно заливались 5 метров бетона на дно шахты и использовалось уже существующее оборудование. Боевой стационарный ракетный комплекс "Тополь-М" включает 10 ракет 15Ж65 в шахтных пусковых установках и один командный пункт повышенной защищенности, размещенный в специальной шахте, оборудованной амортизаторами. В настоящее время (см. НВО от 05.08.2019) в России 63 РТ2ПМ "Тополь" расположены в Выползове и под Барнаулом, а также 60 "Тополей" шахтного базирования находятся в Татищеве Саратовской области и 18 мобильных комплексов в Тейкове Ивановской области. На смену идут ракетные комплексы с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой шахтного и мобильного способа базирования РС-24 "Ярс", обладающие повышенной точностью и разделяющимися головными частями. В 2011 году МО отказалось от закупок ракетных комплексов "Тополь" в пользу дальнейшего развертывания "Ярс", которые уже начали заступать на боевое дежурство. В перспективе они вместе с "Тополем" составят основу ударной группировки РВСН. Кроме того, создается перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".


Ирина Дронина

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