Войти
02.10.2019
Lenta.ru

Россия из-за США резко сократит пуски "Союз МС" к МКС

244
0
0
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

"Роскосмос" в два раза сократит число пилотируемых пусков (кораблей "Союз МС") к Международной космической станции (МКС), пишет РИА Новости.

Агентство, ссылаясь на материалы страхового брокера "РК-Страхование", сообщает, что в 2020 году планируется провести всего два пилотируемых старта к МКС (во втором и четвертом кварталах), тогда как в предыдущие годы осуществлялось по четыре таких пуска. Число пусков транспортных грузовых кораблей ("Прогресс МС") останется прежним (по три раза в год).

Причиной урезания пилотируемых пусков называется потеря Россией монополии на доставку людей на орбитальную станцию, связанная с вводом в эксплуатацию пилотируемых кораблей США.

В марте научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что потеря "Роскосмосом" монополии на доставку людей к МКС существенно ударит по финансовым показателям госкорпорации.

В марте компания SpaceX отправила к МКС космический корабль Crew Dragon. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.

В январе 2018 года в США предположили, что после отказа Штатов от покупки у "Роскосмоса" мест на "Союз МС" и ракетных двигателей РД-180 и РД-181 российская госкорпорация окажется в тяжелейшем финансовом положении. В ответ на это занимавший тогда должность вице-премьера Дмитрий Рогозин заявил, что "никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев", а продажа мест в российских пилотируемых кораблях иностранным заказчикам "не является какой бы то ни было ключевой статьей" для финансирования госкорпорации.

В настоящее время людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли "Союз МС". Соответствующий контракт НАСА и "Роскосмоса" завершается в феврале 2020 года.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
04.04.2019
Восточный переворот
15.03.2019
Не прощай их, Юра
05.03.2019
Раскрыты потери "Роскосмоса" из-за кораблей SpaceX и Boeing
20.09.2017
Веселые поминки
21.05.2014
NASA полетит без России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 04:23
  • 3
Теперь российские танкисты будут воевать с кондиционером
  • 02.10 02:05
  • 1
Baijiahao (Китай): как Россия может противостоять американским авианосцам? "Способ у нас есть!" — заявил министр обороны
  • 02.10 01:23
  • 5
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 02.10 00:35
  • 9
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 01.10 22:18
  • 2
В орбите чужих геополитических интересов
  • 01.10 22:09
  • 2
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
  • 01.10 20:40
  • 4
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео
  • 01.10 20:31
  • 3
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 20:25
  • 2
Идут сокращения сотрудников завода "Прогресс" холдинга "Вертолеты России"
  • 01.10 19:52
  • 105
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 01.10 19:42
  • 4
Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году
  • 01.10 19:26
  • 9
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 19:09
  • 4
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 18:15
  • 1
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
  • 01.10 17:54
  • 1
Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?