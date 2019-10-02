Россия из-за США резко сократит пуски "Союз МС" к МКС

"Роскосмос" в два раза сократит число пилотируемых пусков (кораблей "Союз МС") к Международной космической станции (МКС), пишет РИА Новости.

Агентство, ссылаясь на материалы страхового брокера "РК-Страхование", сообщает, что в 2020 году планируется провести всего два пилотируемых старта к МКС (во втором и четвертом кварталах), тогда как в предыдущие годы осуществлялось по четыре таких пуска. Число пусков транспортных грузовых кораблей ("Прогресс МС") останется прежним (по три раза в год).

Причиной урезания пилотируемых пусков называется потеря Россией монополии на доставку людей на орбитальную станцию, связанная с вводом в эксплуатацию пилотируемых кораблей США.

В марте научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что потеря "Роскосмосом" монополии на доставку людей к МКС существенно ударит по финансовым показателям госкорпорации.

В марте компания SpaceX отправила к МКС космический корабль Crew Dragon. Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.

В январе 2018 года в США предположили, что после отказа Штатов от покупки у "Роскосмоса" мест на "Союз МС" и ракетных двигателей РД-180 и РД-181 российская госкорпорация окажется в тяжелейшем финансовом положении. В ответ на это занимавший тогда должность вице-премьера Дмитрий Рогозин заявил, что "никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев", а продажа мест в российских пилотируемых кораблях иностранным заказчикам "не является какой бы то ни было ключевой статьей" для финансирования госкорпорации.

В настоящее время людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли "Союз МС". Соответствующий контракт НАСА и "Роскосмоса" завершается в феврале 2020 года.