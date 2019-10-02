"Нет военного смысла": Минск отказался от российской базы

Белоруссия назвала бессмысленным размещение российской военной базы

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение на белорусской территории российской базы ВВС бессмысленно. Ранее Лукашенко называл размещение базы "пиаровским ходом", подчеркивая, что Белоруссия всегда готова как союзник предоставить Москве свои аэродромы, если это потребуется. На территории страны есть два российских объекта, за которые, как подчеркивает Лукашенко, страна не берет денег.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение базы ВВС России в стране является бессмысленным. По мнению дипломата, в этом "нет ни практического, ни политического, ни военного смысла".

Министр добавил, что этот вопрос не стоит на повестке дня российско-белорусских отношений. Он также подчеркнул, что власти Белоруссии не находятся при принятии решений "под влиянием каких-то внешних сил". Об этом он сообщил в интервью принадлежащему Григорию Березкина РБК.

"Если бы Белоруссия разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе", - отметил он.

Ранее МИД России Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии размешать военную базу. "Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание", - сказал глава МИД в интервью "Коммерсанту".

Лавров отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно говорил, что Москва - это союзник Минска на все 100%. Он добавил, что Россия, как и Белоруссия, разделяет не все взгляды союзной страны, однако "это ничего не значит".

Также Лавров уточнил, что по внешней политике у двух стран есть программа совместных действий, которой нет больше ни с кем.

Россия давно вела переговоры с Белоруссией вопрос о размещении базы ВВС, однако белорусские власти отказывались это делать. В декабре 2018 года Лукашенко назвал создание базы "непродуманным ходом".

По словам белорусского лидера, подлетное время самолетов из России составляет 3-4 минуты, поэтому разговоры о строительстве в Белоруссии российской авиабазы - это "пиаровский ход".

"Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета - взлетно-посадочная полоса непригодна", - добавил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что российские ВВС могут сажать на уже имеющихся белорусских базах хоть 30 самолетов.

Как отмечал Лукашенко, у Белоруссии сильная интеграция со странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и на случай обострения отношений уже разработан план.

В настоящее время на территории Белоруссии есть два военных объекта, и Лукашенко подчеркивает, что Москва использует их безвозмездно.

Один из объектов - радиолокационная станция "Волга" в Ганцевичах, которая входит в систему предупреждения о ракетном нападении. Эта станция была поставлена на боевое дежурство 1 октября 2003 года. При этом в 2020 году срок безвозмездного использования Россией объекта истекает.

На территории Белоруссии также расположен 43-й узел связи ВМФ России. Он обеспечивает связь в диапазоне сверхдлинных волн Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками в Атлантике, Тихом и Индийском океанах.

Для России Белоруссия с ее небольшой, но боеспособной и дисциплинированной армией, - важный союзник. Оба государства регулярно проводят масштабные военные учения. Одно из них, "Щит союза - 2019", проводилось в Нижегородской области с 13 по 19 сентября. В учениях принимали участие до 12 тыс. военнослужащих и 950 единиц техники. Аналогичные учения - "Запад-2017" - проходили в Белоруссии с 14 по 20 сентября 2017 года.

Белоруссия также граничит с Литвой и Польшей, странами - членами НАТО. Оба государства активно укрепляют боеспособность. Недавно на литовско-белорусской границе был развернут танковый батальон США. Как сообщает ФАН, 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США будет развернут возле города Пабраде, расположенном примерно в 10 км от Белоруссии.

"Литва неоднократно принимала подразделения войск США, но это проводилось в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания", - заявил глава оборонного ведомства Литвы Раймундас Кароблис.

В составе батальона - 500 военнослужащих США, а также тяжелая техника: 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли" и 70 автомобилей и тягачей. Развертывание сил должно будет завершиться к весне 2020 года.

Отдел "Армия"