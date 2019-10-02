Ни одна страна не может указывать Дели, покупать ли военную технику у России - глава МИД Индии
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, ПРО и ПВО, Рынки и сотрудничество, Глобальная безопасность:
Российско-индийские учения "Индра".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков
Дели. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар отстоял право своей страны покупать у России военную технику, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, сообщает NDTV.
"Мы не хотели бы, чтобы какое-либо государство указывало нам, что покупать или не покупать у России, так же как мы не хотели бы, чтобы какое-либо государство указывало нам покупать или не покупать у Америки", - сказал глава МИД Индии журналистам в ходе визита в Вашингтон.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Продукция
Похожие новости