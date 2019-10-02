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02.10.2019
Интерфакс-АВН

Ни одна страна не может указывать Дели, покупать ли военную технику у России - глава МИД Индии

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Российско-индийские учения "Индра"
Российско-индийские учения "Индра".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Дели. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар отстоял право своей страны покупать у России военную технику, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, сообщает NDTV.

"Мы не хотели бы, чтобы какое-либо государство указывало нам, что покупать или не покупать у России, так же как мы не хотели бы, чтобы какое-либо государство указывало нам покупать или не покупать у Америки", - сказал глава МИД Индии журналистам в ходе визита в Вашингтон.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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