Войти
02.10.2019
ТАСС

В ходе дежурства в Арктике экипажи авиации ВВО доставили более 5 тыс. тонн грузов

202
0
0
Остров Врангеля
Остров Врангеля. Россия.
Источник изображения: http://expert17.ru

Кроме того, на острова Врангеля и Большой Шантар доставлены подразделения экологов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ Восточного военного округа (ВВО) доставили более 5 тыс. тонн грузов в отдаленные гарнизоны в Анадыре, на острове Врангеля и мысе Шмидта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ВВО.

"Полеты осуществляются в рамках круглогодичного дежурства в северных и труднодоступных районах Дальнего Востока. Всего с начала года военные летчики доставили более 5 тыс. тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО в Анадыре, острове Врангеля и мысе Шмидта", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, авиация выполняет ротацию военных, которые несут боевое дежурство в подразделениях округа, дислоцированных в арктической зоне. Также вертолетчики доставили экологические подразделения на острова Врангеля и Большой Шантар и обратно.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Похожие новости
05.07.2019
Самый тяжелый в мире транспортный вертолет Ми-26Т2В станет арктическим
28.03.2019
"Тропический" дебют. Россия выводит на мировой рынок вертолет Ми-38
20.03.2017
Виктор Бондарев: ВКС России: к высотам совершенства
09.09.2016
В России собрались создать беспилотный вертолет
15.07.2016
Холдинг «Вертолеты России» передал Минобороны РФ вертолеты Ми-8 АМТШ
30.09.2015
Дмитрий Рогозин вручил холдингу «Вертолеты России» награду за выполнение ГОЗ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 04:23
  • 3
Теперь российские танкисты будут воевать с кондиционером
  • 02.10 02:05
  • 1
Baijiahao (Китай): как Россия может противостоять американским авианосцам? "Способ у нас есть!" — заявил министр обороны
  • 02.10 01:23
  • 5
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 02.10 00:35
  • 9
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 01.10 22:18
  • 2
В орбите чужих геополитических интересов
  • 01.10 22:09
  • 2
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
  • 01.10 20:40
  • 4
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео
  • 01.10 20:31
  • 3
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 20:25
  • 2
Идут сокращения сотрудников завода "Прогресс" холдинга "Вертолеты России"
  • 01.10 19:52
  • 105
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 01.10 19:42
  • 4
Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году
  • 01.10 19:26
  • 9
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 19:09
  • 4
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 18:15
  • 1
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
  • 01.10 17:54
  • 1
Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?