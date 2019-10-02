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02.10.2019
Вестник Мордовии

"Шиповник": в СССР ядерные ракеты планировалось устанавливать даже на БМП

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Танк Т-80
Танк Т-80.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

В СССР в конце 60-х годов наряду с созданием "ядерного танка" с ракетным комплексом "Таран" на основе Т-64А и Т-80 также прорабатывались варианты установки такого оружия на более легкое шасси.

В это время войска начали массово оснащать боевыми машинами первого поколения. Поэтому для мотострелковых полков стали создавать образец под обозначением "Шиповник" с использованием узлов и агрегатов БМП-1.

До сих пор неизвестно, как он мог бы выглядеть. Делаются предположения, что корпус, в основном, сохранился бы от "единицы", а вот башня должна была сильно измениться. Все дело в пусковой установке ствольного типа калибра 300 мм. Через нее планировали запускать неуправляемые ракеты весом в 150 кг. Их собирались оснащать ядерными боевыми частями в 0,3 килотонны. Максимальная дальность стрельбы составляла до 8000 м.

"Шиповник" мог быть идеальным оружием, как в наступлении, так и в обороне. Но в начале 70-х все работы по такому оружию были прекращены.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-1
Т-80
Проекты
Ядерный щит
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