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20.09.2019
Вестник Мордовии

"Ядерный танк" "Таран"– самая секретная советская разработка

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Кажется, что уже не осталось белых пятен в истории отечественного танкостроения. Обо всем уже давно рассказано. Но, это только кажется. На самом деле, еще много неизвестного о проектах 60-80 гг.

Например, до сих пор нет данных о том, как выглядел тактический ракетный комплекс для танковых полков "Таран", который создавали в конце 60-х годов.

Он должен был быть вооружен 150-кг неуправляемыми ракетами с ядерными боевыми частями в 0,3 килотонны. Дальность стрельбы составляла до 8 км.

В Сети время от времени появляются различные рисунки, авторы которых пытаются угадать, как же мог выглядеть это "ядерный танк". Изображают экзотические конструкции со стволом рекордного диаметра - 300 мм.

Долгое время утверждалось, что под "Таран" дорабатывали танк Т-64А. Однако, по некоторым данным, рассматривался вариант и на основе газотурбинного Т-80. И, возможно, именно ленинградский вариант пошел в серию, и оснащенные такой техникой ударные подразделения были развернуты на передовых рубежах противостояния блоку НАТО в Группе Советских войск в Германии. Однако в 1972 году эти разработки по неизвестной причине были прекращены.

Рисунок: Отвага2004

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Т-80
Проекты
NATO
Ядерный щит
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