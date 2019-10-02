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02.10.2019
Военное обозрение

СМИ США: ВМФ России первым воспользуется гиперзвуковым оружием

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Российский военно-морской флот станет первым, кто получит гиперзвуковую систему оружия. Об этом пишет американская версия журнала Forbes со ссылкой на видного военного аналитика.

Источник изображения: http://forums.airbase.ru/

Гиперзвуковое оружие - это оружие, скорость которого колеблется между 5 и 10 Махами. Последние годы именно оно считается одной из наиболее перспективных ракетных систем вооружения и вызывает все больший интерес во всем мире. Москва и Пекин являются лидерами в этой сфере, однако Россия все же находится на первом месте. Американская версия журнала "Форбс" пишет, что гиперзвуковая ракета "Циркон" может быть использована "для нанесения молниеносных ударов по целям на суше или вражеским боевым группам на море (включая авианосцы США), нокаутируя их за считанные минуты".

Военно-морской эксперт из США Н.И. Саттон пишет в Forbes, что первый запуск ракеты с подводной лодки, предполагаемая скорость которой составляет 8 Маха или около 9800 км/час, будет проведен в будущем году. Испытания пройдут на новой субмарине "Казань-561". Саттон считает, что Россия достаточно продвинулась в технологиях гиперзвуковых ракет, и что она будет первой, кто успешно применит гиперзвуковое оружие.

В "Цирконе", предположительно, используется гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД). Он всасывает воздух на сверхзвуковых скоростях, что позволяет ему эффективно работать при больших числах Маха. Для корректной работы ГПВРД требуется, чтобы их принимающее тело уже двигалось на сверхзвуковых скоростях, поэтому "Циркон" использует ракетный ускоритель для выхода из подводной лодки и перехода на скорости, нужные для получения гиперзвука.

Российские источники утверждают, что максимальная высота полета циркона составляет от 30 до 40 км. Достигнув маршевой высоты, "Циркон" может планировать прямо на свою цель. Мощный радар SPY-1 на крейсерах и эсминцах США может обнаружить российскую ракету на расстоянии 192 мили, что дает ему менее двух минут на обнаружение, отслеживание и уничтожения "Циркона".

Неуловимый и "обезглавливающий"

С другой стороны, если Циркон войдет в крутое пике, а затем, подобно другим крылатым ракетам, полетит низко над водной гладью, он может оказаться неуловимым для большинства систем защиты военно-морских сил НАТО. Предполагается, что в этом случае надводный корабль сможет обнаружить противокорабельную ракету на расстоянии всего 34 миль (немногим боле 50 км). В этом сценарии у цели останется меньше двадцати секунд, чтобы сбить средство атаки. Вряд ли у обороняющегося командира корабля будет достаточно времени, чтобы разобраться в происходящем, не говоря уже о запуске противоракет ракет.

В качестве мер борьбы эксперты "Форбс" рассматривают автоматизацию систем защиты, также размещение радаров на больших высотах, где они могут охватывать большую площадь. В то же время, если в зоне предполагаемого поражения окажутся гражданские суда и самолеты, они могут быть подвергнуты серьезной опасности.

Особое беспокойство американцев вызывают два момента. Первый – то, что "Циркон" несет ядерные боеголовки. Второй – что он может быть использован для проведения так называемых "ударов обезглавливания" против правительства США, что подорвет его способность нанести ответный удар в ядерной войне.

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Китай
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Циркон-С 3М22
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