В Forbes считают, что от поддержки Украины могут отказать США и Европа

Неопытность Владимира Зеленского, особо заметная в ходе диалога с Трампом, может привести к тому, что "Украиной сыграют в политический футбол". Об этом пишет Forbes в своей аналитической статье.

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Звонок президента США Дональда Трампа новоиспеченному президенту Украины Владимиру Зеленскому пока что ведет к ситуации, в которой Киев может проиграть при всех раскладах. Просьба президента США Дональда Трампа провести расследование против одного из его основных конкурентов на выборах, демократа Джо Байдена, ставит Зеленского в ситуацию, когда любое его действие (или бездействие) может сделать Украину "футбольным мячиком" на американском политическом поле.

"Форбс" пишет, что администрация Трампа отложила выделение 390 миллионов долларов военной помощи США прямо перед разговором лидеров двух стран. Этот источник пополнения военного бюджета Украины принципиально важен Киеву, расходы которого постоянно растут вследствие продолжающихся боевых действий и именно он мог стать серьезным рычагом давления на Украину.

Вслед за призывом американского президента провести антикоррупционное расследование, Палата представителей США, опираясь на докладную записку о содержании разговора, инициировала процедуру начала импичмента Трампа. Все это происходит в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатов, которые должны пройти в 2020 году.

Зеленский должен волноваться, так как мы не знаем, как украинская тема может быть использована во время президентской кампании, насколько манипулятивной она может быть, как она испортит украинский имидж, поскольку он будет связан с проблемой, а не с возможностями.

- прокомментировала ситуацию Анна Шелест, редактор журнала "Украина Аналитика".

Критики считают Зеленского неопытным

Критики сомневаются в способностях Владимира Зеленского из-за его неопытности. Последняя эпопея - показательный пример, и Зеленскому опытным путем пришлось выяснить, что не всего его беседы теперь являются частными.

Также в разговоре с президентом США Зеленский согласился с Трампом на "1000%", что США делают больше для Украины, чем ЕС. Он также сказал, что Франция и Германия "намного меньше делают для Украины, чем декларируют".

Однако Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что институты ЕС в 2016-2017 гг. предоставили Украине объем помощи, более чем в два раза превысивший средний объем помощи, выделенной США: и тут не учитывалась помощь отдельных стран Евросоюза.

Его слова об отсутствии поддержки могут быть использованы против Украины, потому что Киев будет позиционироваться как неблагодарный партнер.

- считает Алена Гетманчук, директор киевского аналитического центра New Europe Center. В конечном итоге, подчеркивает она, эта история может сыграть на руку России, которая как никто другой заинтересована в развале западной коалиции, поддерживающей Украину.

В итоге в издании отметили, что от поддержки Украины теперь могут отказаться как США, так и Европа.