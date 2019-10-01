В Китае заявили, что учения "Центр-2019" в РФ со 130 тыс. военных - "сигнал для США"

В китайских СМИ продолжают подводить итоги участия своих военнослужащих в масштабных учениях "Центр-2019", которые были организованы министерством обороны России.

Источник изображения: topwar.ru

В материалах на телеканале CCTV напомнили, что в общей сложности были задействованы около 130 тысяч военнослужащих из девяти стран мира, включая Китай, Индию, Пакистан, Киргизию и др. Также было использованы несколько тысяч единиц военной техники, включая танки, зенитные ракетные комплексы, реактивные установки залпового огня, огнемётные системы и многое другое.

В военном разделе китайского портала Sohu отмечается, что столь внушительный масштаб военных учений в России выглядит "сигналом для США". Добавляется, что этот сигнал "слишком чувствительный для Соединённых Штатов" .

Источник изображения: topwar.ru

В статье китайских авторов говорится о том, что стратегические командно-штабные учения в России позволили китайским военнослужащим осуществить тренировку по переброске сил и средств на огромные расстояния не только по воздуху, но и по железной дороге – в сжатые сроки.

Отмечено, что совместные учения с участием китайского контингента показывают способность стран-участниц к сохранению мирового баланса сил и демонстрируют именно такую общую тактику.

В других китайских средствах массовой информации говорится о том, что имеет место реакция России на продвижение инфраструктуры военного блока НАТО к её западным границам.

Напомним, что ранее в самих США были немало удивлены тому, что России удалось провести учения с участием таких стран как Индия и Пакистан, между которыми, мягко говоря, проявляются известные военно-политические трения.