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01.10.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт организует российскую экспозицию на первой выставке DSE Vietnam 2019 в Ханое

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Макеты истребителей МиГ-35 и Су-57 на стенде российской государственной компании "Рособоронэкспорт"
Макеты истребителей МиГ-35 и Су-57 на стенде российской государственной компании "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

ЦАМТО, 30 сентября. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) выступает организатором единой российской экспозиции на дебютной Международной оборонной выставке Defense and Security Expo Vietnam 2019 (DSE), которая пройдет со 2 по 4 октября в Международном выставочном центре в Ханое.

"Рособоронэкспорт с признательностью принял приглашение организаторов участвовать в дебютной выставке DSE 2019. Сегодня Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. Сотрудничество между нашими странами идет по всем видам вооружения и военной техники. В рамках модернизации национальных вооруженных сил Вьетнам стал одним из крупнейших заказчиков российской продукции, и мы с удовлетворением отмечаем, что, несмотря на растущую конкуренцию, наши образцы здесь по-прежнему в приоритете. В составе российской экспозиции в выставке примут участие основные холдинги Госкорпорации Ростех и другие российские производители военной продукции", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В DSE 2019 в рамках единой российской экспозиции участвуют входящие в Ростех Рособоронэкспорт (Стенд Е71), НПК "Уралвагонзавод" (Стенд Е81), НПО "Сплав" (Стенд D71) и НИИ Прикладной химии (Стенд D71). Кроме того, в составе российской делегации для участия в деловой программе на выставку прибыли представители 14 российских оборонных предприятий, выпускающих широкий спектр продукции, пользующейся спросом у вооруженных сил и других силовых структур Вьетнама, а также стран Юго-Восточной Азии. Среди них АО Концерн "Калашников", АО "Вертолеты России", АО "ОСК", Судостроительная корпорация "АК Барс", НИИ Мортеплотехники, AО "МНИИ"Агат", АО "Ремдизель" и другие.

На стенде Рособоронэкспорта представлены наиболее перспективные образцы вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил, а также полицейских и антитеррористических подразделений. Среди них учебно-боевой самолет Як-130, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э", специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр", боевая машина пехоты БМП-3, стрелковый тренажер "SKAT" в комплекте с автоматом Калашникова АК-101 и саморазрядным пистолетом Ярыгина ПЯ.

Кроме того, Рособоронэкспорт представит широкую линейку продукции для военно-морских сил: фрегат "Гепард-3.9", патрульное судно проекта 22160, катер специального назначения проекта 21980Э, малый ракетный корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э" разработки и производства Судостроительной корпорации "АК Барс". Также в морском кластере представлена разработанная НИИ Мортеплотехники универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ – самая современная из предлагаемых Россией на экспорт торпед калибра 533 мм.Представители сухопутных войск Вьетнама и стран региона на стенде НПК "Уралвагонзавод" смогут получить подробные консультации по мировым бестселлерам в сегменте рынка бронетехники, отлично зарекомендовавшим себя в реальных боевых условиях: самым популярным в мире танкам Т-90С, Т-90МС, модернизированному Т-72, боевой машине огневой поддержки БМПТ и бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-1М. Рособоронэкспорт рассчитывает на большой интерес к ним на выставке и готов обсудить вопросы их экспорта на взаимовыгодных условиях.

Одно из ключевых направлений DSE 2019 – вопросы безопасности. В его рамках Рособоронэкспорт представляет в Ханое большой ряд образцов для оснащения как армейских, так и специальных полицейских и антитеррористических подразделений. Среди них – демонстрируемые на стенде компании разработки Концерна "Калашников": снайперские винтовки Драгунова СВД, СВДС, карабин специальный 18,5 КС-К, пистолет-пулемет Витязь-СН, автоматы Калашникова АК-15 и новейшей "двухсотой" серии АК203 и АК204.

По всем представленным на выставке образцам вооружения и военной техники российского производства специалисты Рособоронэкспорта и компаний-участников готовы дать исчерпывающую информацию, а также обсудить вопросы сотрудничества.

"На полях" выставки пройдет конференция по обороне и безопасности, которая даст участникам дополнительные возможности для обсуждения технологических проблем в регионе и представления своих новейших продуктов и услуг. На конференции 3 октября в 14:00 Рособоронэкспорт представит доклад "Противодействие терроризму: системы и решения". Также планируются актуальные доклады других российских участников DSE 2019.

"Уверен, что дебютная выставка Defense & Security Expo Vietnam 2019 даст старт хорошей традиции проведения оружейных форумов во Вьетнаме и со временем займет достойное место в ряду ведущих мировых оборонных выставок. Рособоронэкспорту она открывает окно возможностей для наращивания стратегического партнерства с Вьетнамом в области двустороннего военно-технического сотрудничества, продолжающегося с 1953 года. Кроме того, сложившиеся экономические связи и намерение сторон развивать взаимодействие по целому ряду отраслей формируют хороший фундамент для дальнейшего укрепления партнерских взаимоотношений и в гражданской сфере. Для этого в стране уже открыто и работает представительство Госкорпорации Ростех", – добавил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
АК-101
АК-74 "Калашников"
БМП-3
БМПТ Рамка-99
БРЭМ-1
Витязь-СН
Гепард 3.9
Искандер
КС-К
МР-443
СВД
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Система поражения "Ратник"
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Т-90 "Владимир"
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Михеев Александр
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21980 Грачонок
22160
22800 МРК
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