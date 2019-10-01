ВВС Индии завершают модернизацию парка истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29UPG по контракту с РСК "МиГ"

ЦАМТО, 30 сентября. Военно-воздушные силы Индии приступили к модернизации двух последних истребителей МиГ-29 до уровня многофункционального МиГ-29UPG по контракту с РСК "МиГ" от 2008 года.

Как сообщает NDTV.com, пара самолетов 28-й эскадрильи после торжественной церемонии, состоявшейся 29 сентября на авиабазе в Джамнагаре (шт.Гуджарат), совершила перелет на авиабазу в Аджаре (шт.Махараштра), где расположено 11-е ремонтное депо, созданное еще в 1975 году.

Контракт на модернизацию парка индийских МиГ-29 (63 истребителя, поставленные в разное время тремя партиями и имевшие разный "технический" облик) стоимостью 964 млн. долл. был подписан с РСК "МиГ" в 2008 году. Работы по договору планировалось завершить к 2014 году, однако проект затянулся по вине индийской стороны.

Согласно контракту, первые шесть истребителей МиГ-29 для ВВС Индии прошли модернизацию на мощностях РСК "МиГ" в 2012 году, оставшиеся – поэтапно в Индии с использованием российских комплектующих. В ходе модернизации самолеты МиГ-29 были оснащены современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, унифицированным с аналогичным комплексом корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ ВМС Индии.

Согласно справке РСК "МиГ", модернизация существенно расширяет спектр задач, решаемых истребителями МиГ-29. Модернизированные самолеты, наряду с расширением возможностей по борьбе с воздушными целями, приобретают способность к нанесению ударов по наземным (надводным) подвижным и неподвижным целям высокоточным оружием в любое время суток и любых погодных условиях.

Первый полет модернизированного истребителя МиГ-29UPG состоялся 4 февраля 2011 года на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова. Контрактом предусмотрено проведение ремонта и доработки самолетов с целью продления ресурса до 3500 летных часов и срока службы до 40 лет.

Также следует напомнить, что в целях восстановления количественного состава парка истребительной авиации, ВВС Индии с начала этого года рассматривают возможность закупки 21 истребителя МиГ-29 из наличия МО РФ, которые с конца 1980-х гг. находятся на консервации. В случае, если контракт с МО РФ на приобретение 21 МиГ-29 будет подписан, данные самолеты также будут модернизированы до уровня МиГ-29UPG.