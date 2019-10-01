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01.10.2019
Военно-промышленный курьер

Ракетчики "Ярсов" будут обучаться на уникальных тренажерах

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Ракетные войска стратегического назначения поступает уникальный тренажёр, обучающий личный состав подразделений связи использовать новейшие средства связи для ракетного комплекса "Ярс".

На нем военнослужащие учатся устанавливать связь с различными звеньями управления в любых условиях обстановки.

Также уникальный тренажер позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя ошибки каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех обучаемых.

Первый опытный образец тренажера для обучения был поставлен в межвидовой региональный учебный центр города Переславль - Залесский (Ярославской области), где планируется осуществлять подготовку младших военных специалистов, обслуживающих средства связи для ракетных комплексов различного типа. 

Уникальность новых тренажерных систем заключается в том, что они способны создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и обеспечивать моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
Проекты
Военные учения
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