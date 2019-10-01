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01.10.2019
Военно-промышленный курьер

Теперь российские танкисты будут воевать с кондиционером

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Источник изображения: vpk-news.ru

Модернизированные танки Т-90М начали поставлять Вооруженным силам РФ.

Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".

Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между Минобороны и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2019" в июне.

Т-90М - модификация Т-90А. Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, такой же, как у танка "Армата".

На Т-90М установлена высокоавтоматизированная система управления огнем "Калина", дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка с 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд МТ". Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт". Комфорт экипажа улучшен за счет кондиционера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Калина СУО
Корд
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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