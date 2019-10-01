Войти
01.10.2019
ЦАМТО

ВВС Австралии получили 11-й самолет БПА P-8A "Посейдон"

378
0
0
Источник изображения: Фото: airforce.gov.au

ЦАМТО, 30 сентября. Минобороны Австралии сообщило о состоявшейся на предприятии компании Boeing в Сиэтле (шт.Вашингтон) церемонии приемки очередного самолета БПА P-8A "Посейдон".

Он стал 11-м P-8A "Посейдон", переданным ВВС Австралии. В настоящее время самолет проходит испытания и сертификацию в США и присоединится к ранее поставленным P-8A, размещенным на авиабазе ВВС в Эдинбурге позднее. На текущий момент в страну прибыли 10 из 12 заказанных самолетов. Два оставшихся P-8A должны прибыть в Австралию к январю 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы поставки самолетов P-8A ВВС Австралии началась в июне 2007 года, когда правительство страны выделило первый транш в 150 млн. австр. долл. (112 млн. долл. США) на совместную с ВМС США разработку платформы.

В феврале 2014 года правительство одобрило приобретение первых 8 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках Проекта "Эйр-7000". Согласно оценке Министерства обороны, их стоимость составила около 4 млрд. австр. долл. (3,6 млрд. долл. США), включая средства обслуживания. Также был одобрен опцион на поставку четырех дополнительных самолетов.

P-8A должны заменить 19 устаревших AP-3C "Орион", принятых на вооружение в 1960-ые гг. Новые самолеты расширят возможности ВС Австралии по борьбе с подводными лодками противника, ведению разведки и наблюдения на море, обеспечению безопасности границ, противодействию контрабанде и незаконной миграции, поддержке поисково-спасательных операций. При выполнении задач P-8A "Посейдон" в перспективе будут взаимодействовать с приобретаемыми БЛА MQ-4C "Тритон".

Производство первых четырех P-8A "Посейдон" для ВВС Австралии было выполнено в рамках подписанного ВМС США с Boeing 27 августа 2015 года контракта на поставку самолетов второй серийной партии. На текущий момент размещены заказы на 12 самолетов. Первый P-8A был передан МО Австралии 27 сентября 2016 года.

В марте 2018 года командование ВВС Австралии объявило о достижении парком самолетов БПА P-8A "Посейдон" состояния начальной готовности к боевому применению. Как ожидается, P-8A будут полностью боеготовы к 2021 году. Самолеты входят в состав 11-й авиаэскадрильи, размещенной на базе ВВС в Эдинбурге.

Согласно изданной в феврале 2016 года "Белой книге по обороне", к концу 2020-ых гг. общее количество P-8A "Посейдон" в составе ВМС Австралии должно составить 15 ед.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
Global Hawk
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
30.08.2018
ВВС Австралии приняли в эксплуатацию центр по обучению летного и технического персонала на самолеты P-8A "Посейдон"
27.06.2018
Летающий "Тритон": зачем Австралии американские беспилотники за $5,2 млрд
22.03.2018
Парк самолетов БПА P-8A "Посейдон" ВВС Австралии достиг готовности к боевому применению
31.08.2017
Ответный ход США на российские подводные лодки (NRK, Норвегия)
30.05.2017
Почему Россия и Китай боятся американского убийцу субмарин самолет P-8 Poseidon (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 10:41
  • 2
СМИ рассказали о "вселяющем ужас" свойстве ракет "Циркон"
  • 01.10 09:57
  • 1
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 01.10 09:44
  • 2
Минобороны РФ сообщило о создании на востоке России новой бригады с системами ПВО С-300В4
  • 01.10 09:41
  • 2
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 08:38
  • 1
Бюджет на национальную оборону составит около 10 трлн рублей до 2022 года
  • 01.10 08:31
  • 2
В России могут появиться летающие батареи
  • 01.10 07:49
  • 1
Перевод ПВО-ПРО на новые военные рельсы - требование времени
  • 01.10 07:35
  • 3
Бывший владелец "Техносилы" испытал водно-плазменный двигатель в космосе
  • 01.10 06:52
  • 1
Путин пообещал помогать Абхазии в обеспечении безопасности
  • 01.10 06:50
  • 1
Парная охота
  • 01.10 05:50
  • 5
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 03:31
  • 3
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 03:01
  • 2
"Россия потопит авианосец США": Китай обсуждает ракету П-700
  • 01.10 01:49
  • 2
Политика неприменения: каково будущее десанта
  • 01.10 01:47
  • 2
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео