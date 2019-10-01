ВВС Австралии получили 11-й самолет БПА P-8A "Посейдон"

ЦАМТО, 30 сентября. Минобороны Австралии сообщило о состоявшейся на предприятии компании Boeing в Сиэтле (шт.Вашингтон) церемонии приемки очередного самолета БПА P-8A "Посейдон".

Он стал 11-м P-8A "Посейдон", переданным ВВС Австралии. В настоящее время самолет проходит испытания и сертификацию в США и присоединится к ранее поставленным P-8A, размещенным на авиабазе ВВС в Эдинбурге позднее. На текущий момент в страну прибыли 10 из 12 заказанных самолетов. Два оставшихся P-8A должны прибыть в Австралию к январю 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы поставки самолетов P-8A ВВС Австралии началась в июне 2007 года, когда правительство страны выделило первый транш в 150 млн. австр. долл. (112 млн. долл. США) на совместную с ВМС США разработку платформы.

В феврале 2014 года правительство одобрило приобретение первых 8 самолетов БПА P-8A "Посейдон" в рамках Проекта "Эйр-7000". Согласно оценке Министерства обороны, их стоимость составила около 4 млрд. австр. долл. (3,6 млрд. долл. США), включая средства обслуживания. Также был одобрен опцион на поставку четырех дополнительных самолетов.

P-8A должны заменить 19 устаревших AP-3C "Орион", принятых на вооружение в 1960-ые гг. Новые самолеты расширят возможности ВС Австралии по борьбе с подводными лодками противника, ведению разведки и наблюдения на море, обеспечению безопасности границ, противодействию контрабанде и незаконной миграции, поддержке поисково-спасательных операций. При выполнении задач P-8A "Посейдон" в перспективе будут взаимодействовать с приобретаемыми БЛА MQ-4C "Тритон".

Производство первых четырех P-8A "Посейдон" для ВВС Австралии было выполнено в рамках подписанного ВМС США с Boeing 27 августа 2015 года контракта на поставку самолетов второй серийной партии. На текущий момент размещены заказы на 12 самолетов. Первый P-8A был передан МО Австралии 27 сентября 2016 года.

В марте 2018 года командование ВВС Австралии объявило о достижении парком самолетов БПА P-8A "Посейдон" состояния начальной готовности к боевому применению. Как ожидается, P-8A будут полностью боеготовы к 2021 году. Самолеты входят в состав 11-й авиаэскадрильи, размещенной на базе ВВС в Эдинбурге.

Согласно изданной в феврале 2016 года "Белой книге по обороне", к концу 2020-ых гг. общее количество P-8A "Посейдон" в составе ВМС Австралии должно составить 15 ед.