В Швейцарии заявили о создании гибкой батарейки: может подойти для "умной" военной формы

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На этот раз речь пойдёт об изобретении швейцарских учёных из технического университета Цюриха. Группа учёных сообщает, что им удалось создать аккумуляторную батарею, которая может менять форму. Её можно скручивать, растягивать на определённый процент, в определённой степени сминать.

По словам руководителя группы учёных, Маркуса Нидербергера, толщина новейшей гибкой батарейки примерно равна толщине фотоплёнки. Электрический ток от батарейки к нагрузке в цепи не перестанет идти, если её сгибать, скручивать или проводить другие подобные манипуляции.

В состав гибкой батарейки, состоящей из нескольких слоёв, входит электролит.

Планируется, что такую батарейку можно будет использовать для мобильных устройств, которые также планируется со временем сделать гибкими. Кроме того, батарейка подобного рода может подойти, например, для создания так называемой "умной" одежды (военной формы). По некоторым данным, она "не боится" влаги и способна делиться энергией, будучи вшитой в тканевую основу.

Основным направлением использования своего изобретения швейцарские учёные считают медицину. По словам Нидербергера, на её основе можно будет создавать микроэлементы, позволяющие диагностировать состояние человека.

Нужно отметить, что в течение последних лет в нескольких лабораториях стран мира также заявляли о создании "мягких аккумуляторов". В частности, о подобной разработке заявляли специалисты компании Panasonic в 2017 году (фото выше), однако из батарейку можно лишь сгибать, но нельзя растягивать и скручивать.