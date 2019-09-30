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30.09.2019
Lenta.ru

Израиль объяснил провал MIM-104 Patriot и порекомендовал "Панцирь-С1"

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Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Произошедшая в сентябре атака крылатых ракет и беспилотников на объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии не могла бы произойти в Израиле, передает Defense News слова бывшего руководителя Организации противоракетной обороны (ПРО) Израиля Узи Рубина.

"У нас меньшая площадь, и это имеет преимущество во многих отношениях, потому что это преимущество в управлении нашим воздушным пространством", — сказал разработчик израильской системы ПРО Arrow.

По его мнению, основной проблемой Саудовской Аравии оказалась сложность в обнаружении низколетящих ракет и беспилотников на большой территории. Согласно Рубину, для уничтожения таких целей подойдет российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".

20 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что никакая отдельно взятая система противоздушной обороны (ПВО) не способна отразить атаку, подобную той, что была совершена на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

19 сентября источник Минобороны России сообщил, что комплексы ПВО американского производства, в частности, MIM-104 Patriot, не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Утром 14 сентября объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии были атакованы 18 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и 7 крылатыми ракетами.

В июле Израиль и США испытали на Аляске перспективный комплекс ПРО Arrow-3, способный поражать цели за пределами земной атмосферы.

В январе военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что "Панцирь-С1" в Сирии был уничтожен израильским беспилотным летательным аппаратом SkyStriker.

В ноябре 2018 года главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала "Военные журналисты" в Telegram, в которой говорится о бесполезности "Панцирь-С1" в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

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Страны
Израиль
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
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