Морской тральщик "Владимир Емельянов" проекта 12700 вышел на заводские ходовые испытания

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 27 сентября 2019 года на заводские ходовые испытания вышел построенный в Санкт-Петербурге на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) для ВМФ России морской тральщик "Владимир Емельянов" (заводской номер 524) проекта 12700 (шифр "Александрит"), который стал третьим завершенным строительством кораблем данного типа.

Построенный на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) для ВМФ России морской тральщик "Владимир Емельянов" (заводской номер 524) проекта 12700 выходит на заводские ходовые испытания..Кронштадт, 27.09.2019 (с) Curious / forums.airbase.ru

В пресс-релизе Министерства обороны Российской Федерации говорится:

Новейший корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов", построенный для ВМФ России на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге приступил к заводским ходовым испытаниям. О готовности экипажа обеспечить заводские ходовые испытания, а затем и государственные испытания корабля доложено главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову.

Заводские ходовые испытания и государственные испытания корабля ПМО "Владимир Емельянов" будут проведены в акватории Балтийского моря, после чего корабль до конца 2019 года будет принят в состав Военно-Морского Флота.

На рабочем совещании по строительству и испытаниям надводных кораблей для ВМФ России, которое состоялось в Адмиралтействе, адмиралу Николаю Евменову было доложено о завершении первого этапа модернизации производственных мощностей Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), что позволит заводу выйти на график строительства и передачи Флоту двух кораблей ПМО проекта 12700 в год.

По словам генерального директора Средне-Невского судостроительного завода Владимира Середохо, "второй этап модернизации и развития производственных мощностей завода позволит уже в ближайшей перспективе выйти на строительство трех кораблей ПМО в год, что отвечает программе оснащения минно-тральных сил Военно-Морского Флота кораблями проекта 12700, обладающими самыми современными характеристиками".

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе заслушал доклад начальников профильных органов военного управления о завершении сервисного обслуживания в рамках обеспечения полного жизненного цикла головного корабля противоминной обороны проекта 12700 "Александр Обухов", которое выполнил Средне-Невский судостроительный завод по контракту с Министерством обороны РФ. В ходе работ по сервисному обслуживанию в рамках обеспечения полного жизненного цикла корабля были использована документация, разработанная 51 Центральным конструкторско-технологическим институтом судоремонта для кораблей проекта 12700.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 строятся Средне-Невским судостроительным заводом по заказу ВМФ и обладают самым большим корпусом из композитных материалов. Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При этом корабль может не входить в опасную зону: поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляется дистанционно. Для этого корабли ПМО проекта 12700 оснащены самыми современным техническими средствами, в состав которых входит безэкипажный противоминный катер, а также телеуправляемые и необитаемые автономные роботизированные подводные аппараты.

Планируется, что в период до 2030 года ВМФ получит в свой состав несколько десятков кораблей ПМО проекта 12700.

Со стороны bmpd напомним, что церемония закладки тральщика "Владимир Емельянов" (заводской номер 524) состоялась на СНСЗ 25 января 2017 года. Приказом Главнокомандующего ВМФ России корабль назван в честь Героя социалистического труда директора Средне-Невского судостроительного завода в 1962-1974 годах Владимира Александровича Емельянова. Спуск на воду корабля был произведен 30 мая 2019 года.

Морской тральщик "Владимир Емельянов" построен в рамках заключенного в апреле 2014 года СНСЗ с Министерством обороны России первого контракта на строительство трех первых серийных кораблей проекта 12700 (заводские номера 522 - 524) со сдачей в 2016-2018 годах. Первым серийным кораблем по данному контракту должен был стать тральщик "Георгий Курбатов" (заводской номер 522), официально заложенный на СНСЗ 24 апреля 2015 года, но корпус корабля серьезно пострадал при пожаре 7 июня 2016 года, после чего был подвергнут почти полному восстановлению. В результате заложенный вторым 25 января 2017 года тральщик "Иван Антонов" (заводской номер 523) стал первым серийным кораблем проекта 12700, и был спущен на воду 25 апреля 2018 года и введен в строй ВМФ России 26 января 2019 года и, войдя в состав Чернолморского флота, прибыл в Севастополь 7 сентября..

До того СНСЗ по контракту с Министерством обороны России от 30 марта 2007 года, перезаключенному 10 июня 2014 года, осуществил строительство головного тральщика проекта 12700 "Александр Обухов" (заводской номер 521). Тральщик "Александр Обухов" был начат постройкой на СНСЗ в 2007 году, официально заложен 22 сентября 2011 года, спущен на воду 27 июня 2014 года, и начал заводские ходовые испытания 29 апреля 2016 года. Передача "Александра Обухова" ВМФ России состоялась в Кронштадте 9 декабря 2016 года, корабль находится в составе Балтийского флота. .

В 2016 году СНСЗ заключил с Министерством обороны России контракт еще на три противоминных корабля проекта 12700. Головной тральщик по данному контракту "Яков Баляев" (заводской номер 525) был официально заложен на СНСЗ 26 декабря 2017 года, второй "Пётр Ильичёв" (заводской номер 526) был заложен 25 июля 2018 года, третий "Анатолий Шлемов" (заводской номер 527) был заложен 12 июля 2019 года.

Как заявил на церемонии закладки тральщика "Яков Баляев" заместитель начальника Управления кораблестроения ВМФ России капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев, Военно-морской флот России рассчитывает до 2027 года [то есть по Государственной программе вооружений на 2018-2027 годы] получить 10 кораблей проекта 12700.

В свою очередь, выступая в ходе церемонии спуска на воду тральщика "Владимир Емельянов" генеральный директор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко заявил, что начиная с девятого корпуса, в корабли противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" будут внесены изменения, при этом корабль получит "абсолютно новое качество".