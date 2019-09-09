Морской тральщик "Иван Антонов" проекта 12700 прибыл в Севастополь

Как сообщила 7 сентября 2019 года пресс-служба Южного военного округа, новейший морской тральщик "Иван Антонов" проекта 12700 впервые после вступления в состав Черноморского флота (ЧФ) прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе. Торжественный ритуал, посвящённый прибытию корабля прошёл под руководством заместителя командующего Черноморского флота контр-адмирала Сергея Липилина.

Прибытие в Севастополь морского тральщика "Иван Антонов" проекта 12700, 07.09.2019 (с) Министерство обороны России

На встрече нового корабля присутствовали командование и ветераны флота, семьи и родственники членов экипажа корабля.

Командир судна [sic!] "Иван Антонов" капитан 3 ранга Сергей Пинютин доложил заместителю командующего флотом об успешном завершении межфлотского перехода и выполнении задач в дальней морской зоне.

Ранее экипаж тральщика представлял новинки отечественного кораблестроения в Главном Военно-морском параде в честь празднования дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Со стороны bmpd напомним, что морской тральщик "Иван Антонов" (заводской номер 523) является вторым введенным в строй ВМФ России кораблем проекта 12700 (шифр "Александрит"). Корабль был построен на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) в Санкт-Петербурге в рамках заключенного в апреле 2014 года СНСЗ с Министерством обороны России первого контракта на строительство трех первых серийных кораблей проекта 12700 (заводские номера 522 - 524) со сдачей в 2016-2018 годах. Первым серийным кораблем по данному контракту должен был стать тральщик "Георгий Курбатов" (заводской номер 522), официально заложенный на СНСЗ 24 апреля 2015 года, но корпус корабля серьезно пострадал при пожаре 7 июня 2016 года, после чего был подвергнут почти полному восстановлению.

В результате заложенный вторым 25 января 2017 года тральщик "Иван Антонов" стал первым серийным кораблем проекта 12700, и был спущен на воду 25 апреля 2018 года. Тральщик "Иван Антонов" вышел на заводские ходовые испытания 19 сентября 2018 года. Приемный акт по завершении Государственных испытаний был подписан 29 декабря 2018 года, а 26 января 2019 года в Балтийске состоялась торжественная церемония подъёма на тральщике Военно-морского флага Российской Федерации, корабль был зачислен в состав Черноморского флота.

16 августа 2019 года "Иван Антонов" вышел из Балтийска в переход вокруг Европы на Черноморский флот.

Прибытие в Севастополь морского тральщика "Иван Антонов" проекта 12700, 07.09.2019 (с) Erne / forums.airbase.ru

Прибытие в Севастополь морского тральщика "Иван Антонов" проекта 12700, 07.09.2019 (с) Министерство обороны России