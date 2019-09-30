Китай предсказал США негативные последствия из-за выхода из ДРСМД

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет иметь негативные последствия. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает ТАСС в пятницу, 27 сентября.

По словам министра, Вашингтон должен выполнить обязательства по разоружению.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также сообщил, что Пекин инициировал внутренние правовые процедуры для присоединения к Договору о торговле оружием. "Китай будет и далее играть активную роль в международном процессе контроля над вооружениями", — пояснил он.

В конце августа представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил, что Соединенные Штаты не имеют права обвинять другие страны в несоблюдении международных соглашений, после того как они вышли из ДРСМД и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Таким образом министр прокомментировал доклад американского Госдепа, в котором, в том числе, говорится о нарушении китайской стороной Договора о запрещении ядерных испытаний.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Представители США и ряда других западных стран не пришли на мероприятие.

Россия призывала США сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, но, не получив позитивной реакции, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Соглашение прекратило свое существование 2 августа текущего года по инициативе американской стороны.

ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) запрещает не только проводить испытания ядерного оружия, но и атомные взрывы в мирных целях. На данный момент соглашение подписано 183 странами, среди которых США, Франция, Великобритания, Китай и РФ. Для вступления документа в силу нужно, чтобы его ратифицировали страны, обладающие ядерным оружием или имеющие возможности его создания. США не ратифицировали договор.