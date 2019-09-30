Войти
30.09.2019
Известия.ru

Китай предсказал США негативные последствия из-за выхода из ДРСМД

401
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет иметь негативные последствия. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает ТАСС в пятницу, 27 сентября.

По словам министра, Вашингтон должен выполнить обязательства по разоружению.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также сообщил, что Пекин инициировал внутренние правовые процедуры для присоединения к Договору о торговле оружием. "Китай будет и далее играть активную роль в международном процессе контроля над вооружениями", — пояснил он.

В конце августа представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил, что Соединенные Штаты не имеют права обвинять другие страны в несоблюдении международных соглашений, после того как они вышли из ДРСМД и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Таким образом министр прокомментировал доклад американского Госдепа, в котором, в том числе, говорится о нарушении китайской стороной Договора о запрещении ядерных испытаний.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Представители США и ряда других западных стран не пришли на мероприятие.

Россия призывала США сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, но, не получив позитивной реакции, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Соглашение прекратило свое существование 2 августа текущего года по инициативе американской стороны.

ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) запрещает не только проводить испытания ядерного оружия, но и атомные взрывы в мирных целях. На данный момент соглашение подписано 183 странами, среди которых США, Франция, Великобритания, Китай и РФ. Для вступления документа в силу нужно, чтобы его ратифицировали страны, обладающие ядерным оружием или имеющие возможности его создания. США не ратифицировали договор.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
07.08.2019
Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): Вашингтон хочет разместить новые ракеты в Азии, чтобы сдерживать Китай
25.10.2018
Победителей не будет
27.12.2017
Ящик Пандоры средней дальности
29.07.2015
Ядерный психоз: кому он нужен?
11.03.2014
Стратегическая стабильность – заблуждения и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.09 13:11
  • 101
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 30.09 13:07
  • 5
Минобороны: террористы в Сирии совершенствуют беспилотники для атак на российские базы
  • 30.09 11:58
  • 2
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 30.09 11:57
  • 6
Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа
  • 30.09 11:26
  • 1
Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53
  • 30.09 11:06
  • 24
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен
  • 30.09 09:58
  • 3
"Мы закроем границу": Лукашенко готов послать белорусов в Донбасс
  • 30.09 09:47
  • 121
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 30.09 08:27
  • 2
Военные ЮВО получат собственный "Зоопарк"
  • 30.09 05:36
  • 1
Китай решил присоединиться к международному Договору о торговле оружием
  • 30.09 04:46
  • 23
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 30.09 02:35
  • 1
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
  • 30.09 01:44
  • 5
Хуситы разгромили 7000 солдат взяв 2000 пленных+новые видео (прежнее опять забили свободой гугла).
  • 29.09 22:53
  • 2
Ульянов рассказал о состоянии тактического ядерного оружия России
  • 29.09 19:47
  • 85
1904-1905, 2024-2025 или раньше?