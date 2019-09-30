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30.09.2019
ЦАМТО

Россия не исключает возможность расширения сотрудничества с Ираном по тематике ПВО и РЭБ

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С-300 в Иране
С-300 в Иране.
Источник изображения: kudusgunu.com

ЦАМТО, 27 сентября. Москва не исключает возможность обсуждения с Тегераном поставок средств ПВО, РЭБ, а также создания в Иране комплексной системы обороны побережья Персидского залива, заявил в интервью "РИА Новости" директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Он напомнил, что нынешнее соглашение о ВТС между Россией и Ираном действует с 2001 года. При этом Д.Шугаев подчеркнул, что в настоящее время сотрудничество с Тегераном ограничено резолюций СБ ООН №2231 и указом президента РФ от 11 марта 2016 года.

"Россия действует строго в соответствии с нормами международного права, поэтому до октября 2020 года ВТС по наступательным вооружениям с Ираном вестись не может. До окончания срока действия санкций СБ ООН возможно обсуждение сотрудничества по таким направлениям, как поставка средств ПВО; создание в Иране комплексной системы наблюдения, охраны и обороны побережья Персидского залива; поставка средств радиоэлектронной борьбы; модернизация ранее поставленный Ирану техники ПВО; поставка стрелкового оружия и боеприпасов к нему", – заявил собеседник агентства.

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Страны
Иран
Россия
Компании
ООН
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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