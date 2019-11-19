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ЦАМТО

Дмитрий Шугаев сообщил о текущем состоянии и перспективах ВТС России с Ираном

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ЦАМТО, 18 ноября. Москва поставляет Тегерану ненаступательное оружие, в том числе комплексы радиотехнической разведки.

Об этом в интервью "РИА Новости сообщил на авиасалоне в Дубае директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Продолжается реализация контрактов, не подпадающих под санкции ООН, на поставку комплекса ремонтно-диагностического оборудования, средств радиомониторинга, комплексов радиотехнической разведки, а также другой ненаступательной техники", – сказал Д.Шугаев.

В интервью "РИА Новости" Д.Шугаев также сообщил, что Россия и Иран не обсуждают вопрос о дополнительных поставках зенитных ракетных систем С-300.

Д.Шугаев напомнил, что российские системы ПВО были поставлены в Иран в 2016 году, гарантийные обязательства по контракту завершены в апреле 2018 года, а сервисное обслуживание техники производится в рамках создаваемого в Иране сервисного технического центра.

Директор ФСВТС отметил, что "российская сторона готова к обсуждению сотрудничества с Ираном в области продажи оружия при условии, что практическая реализация проектов указанной номенклатуры начнется только после отмены международных ограничений".

По его словам, Ирану могут быть интересны поставки, в частности, боевых самолетов, вертолетов, танков, кораблей, береговых ракетных комплексов, авиадвигателей, а также запчастей для ремонта авиации, бронетанковой техники и подлодок, отмечает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, военно-техническое сотрудничество с Ираном ограничено резолюцией СБ ООН 2231 от 20 июля 2015 года и указом президента РФ от 11 марта 2016 года. В соответствии с нормами международного права, до октября 2020 года Россия не может вести ВТС с Ираном по наступательным вооружениям.

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