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30.09.2019
ТАСС

"Вертолеты России" предложат увольняемым работникам "Прогресса" другие вакансии в холдинге

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«Прогресс» им. Н.И. Сазыкина
ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина.
Источник изображения: Военное обозрение

По информации самого завода, изменения в кадровом составе "Прогресса" связаны с оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Руководство холдинга "Вертолеты России" предложит сокращаемым на приморском заводе "Прогресс" (входит в холдинг) вакансии на других предприятиях холдинга, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации профсоюза завода "Прогресс", в течение 2019 года 220 работников предприятия получили уведомления о сокращении по причине отсутствия загрузки. О предстоящем сокращении уведомлена Федерация независимых профсоюзов. По ее данным, на 1 января 2018 года в компании трудились 7 тыс. 100 человек, а в январе 2019 года - уже 5 тыс. 945 человек.

"Права работников не нарушены, органы местного самоуправления о сокращении уведомлены. Занятость сотрудникам предложена, в том числе на других предприятиях холдинга", - сказали в пресс-службе.

По информации самого завода, изменения в кадровом составе "Прогресса" связаны с оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства. Результатом структурной реорганизации станет повышение производительности труда за счет автоматизации и техперевооружения предприятия.

При этом профсоюз завода уже объявил о проведении митинга против сокращений на предприятии. Он намечен на 7 октября. "Согласованный митинг будет проходить 7 октября на площади перед предприятием, на него мы заявили 5 тыс. участников. На повестке отсутствие загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса, с которым связаны продолжающиеся на заводе сокращения", - сообщил ТАСС председатель профсоюзной организации "Прогресса" Андрей Никулин.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") - одно из старейших авиастроительных предприятий Приморья. Завод специализируется на выпуске вертолетов, в частности ударного Ка-52 и многоцелевого Ка-62.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ка-60
Ка-62
Компании
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
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