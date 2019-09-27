The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35

Россия славится своими системами ПВО, однако среди экспертов идут споры — насколько они эффективны против самолетов-невидимок. Специалист в области военных технологий пишет о РЛС, которой не страшна технология "стелс". Автор подробно рассказывает о технических характеристиках системы и ее минусах.

Обнаружить малозаметную цель возможно, но очень, очень трудно.

После появления технологии "стелс" для самолетов многие системы начали широко рекламировать как "убийцы невидимок". Одним из самых инновационных решений является российская бистатическая радиолокационная станция "Струна-1" / "Барьер-Е", разработанная подразделением концерна "Алмаз-Антей" ННИИРТ. "Алмаз-Антей" является ведущим производителем ЗРК и РЛС в России. Это он делает комплексы "Бук", "Тор" и С-400, а также поисковые РЛС для них. РЛС "Струна-1" изначально была разработана в 1999 году. В дальнейшем этот проект развивался, результатом чего стала станция "Барьер-Е". Демонстрация этой разработки, предназначенной для экспортных поставок, состоялась на выставке МАКС-2007. В онлайновом каталоге продукции "Алмаз-Антея" она отсутствует, но на салоне МАКС-2017 ее показали вместе с другими радарами. Ходят слухи, что такие РЛС развернуты вокруг Москвы.

"Струна-1" отличается от большинства радаров тем, что является бистатической РЛС. Это значит, что передатчик и приемник у нее расположены в разных точках, в то время как у обычной радиолокационной станции они находятся в одном месте. Обычные радары ограничены спецификой распространения радиоволн. По мере удаления цели радара от источника передачи сила сигнала РЛС ослабевает в соответствии с законом обратных квадратов. Однако система обнаружения в РЛС работает, получая отраженный сигнал. В обычном радаре это приводит к тому, что принятый сигнал в четыре раза слабее излученного. Технологии "стелс" работают в силу того, что на расстоянии самолет ослабляет отраженный сигнал, рассеивая и поглощая его при помощи специальных поглощающих материалов. Качество радиолокационного слежения ухудшается, из-за чего становится намного сложнее получать точную информацию о цели.

В "Струне-1" данная проблема решена за счет разнесения приемника и передатчика на определенное расстояние. Из-за этого на приемник поступает более мощный отраженный сигнал по сравнению с обычной РЛС, так как он ослабевает в соответствии с законом обратных квадратов, а не обратной четвертой силы. Таким образом, РЛС становится более чувствительной, поскольку теперь она по сути дела является радиолокационной ловушкой. Согласно российским источникам, такой принцип работы почти в три раза увеличивает эффективную площадь рассеяния цели (ЭПР) и позволяет игнорировать антирадарные покрытия, которые рассеивают радиоволны. Это дает возможность засекать не только самолеты-невидимки, но и другие воздушные объекты с низкой ЭПР, такие как крылатые ракеты и дельтапланы. Один радиолокационный комплекс может включать до десяти пар приемников-передатчиков, которые в российских изданиях называются приемо-передающими постами (ППП). По поводу схемы расположения таких постов существуют разные данные, но максимальное расстояние между двумя ППП может достигать 50 километров. Таким образом, одна РЛС теоретически перекрывает участок с периметром до 500 километров.

Эти отдельные приемо-передающие посты РЛС потребляют довольно мало электроэнергии и имеют меньшую мощность излучения в сравнении с обычными радарами. Благодаря этому они лучше защищены от противорадиолокационного оружия. ППП мобильны, что позволяет быстро перебрасывать их в передовой район в период конфликта. Друг с другом и с центральной станцией слежения они связаны сверхвысокочастотными каналами передачи данных. Центральная станция может находиться на значительном удалении от комплекса. Такая разнесенная архитектура позволяет комплексу сохранить свою работоспособность даже в случае уничтожения одного ППП, хотя точность обнаружения при этом может уменьшиться. Малая высота размещения антенн приемников и передатчиков (всего 25 метров над поверхностью земли) позволяет "Струне-1" очень эффективно обнаруживать низколетящие цели, засечь которые обычным РЛС зачастую сложно.

К недостаткам "Струны-1" относится низкая высота обнаружения цели. Из-за использования разнесенных постов с передатчиком и приемником зона обнаружения имеет форму параболы. Это ограничивает высоту обнаружения в максимальной точке семью километрами, а максимальная дальность обнаружения уменьшается по мере приближения к ППП. Поперечные размеры зоны обнаружения также ограничены, составляя около полутора километров вблизи постов и 12 километров в оптимальной точке между двумя постами. Сравнительно небольшой размер зоны обнаружения ограничивает возможности по использованию "Струны-1" в качестве ловушки, и она не может стать полноценной заменой для традиционных РЛС в роли средства поиска. Но обладая высокой точностью слежения за самолетами-невидимками, "Струна-1" прекрасно взаимодействует с другими радиолокационными комплексами большей длины волны, такими как РЛС "Подсолнух", у которого точность слежения ниже. "Струна-1" не может действовать в качестве РЛС целеуказания, так как не в состоянии обеспечивать постоянное радиолокационное облучение и сопровождение цели. Поэтому ее нельзя использовать для наведения на цель полуактивных ракет класса "поверхность-воздух".

Бистатическая РЛС "Струна-1" не является идеальным средством обнаружения самолетов-невидимок, но в ходе будущих конфликтов она может представлять серьезную угрозу авиации НАТО. Особенно уязвимы будут штурмовики с характеристиками малозаметности, поскольку они отличаются специфическим порядком полета, вынуждающим их залетать в зону действия РЛС "Струна-1". Действуя в тандеме с другими радиолокационными системами обнаружения "невидимок", эта станция может собирать важную информацию о местонахождении и перемещениях самолетов-невидимок противника.

Чарли Гао изучал политологию и компьютерные науки в Гринелл-колледже. Он часто выступает с комментариями по вопросам обороны и национальной безопасности.

Чарли Гао (Charlie Gao)