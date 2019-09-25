Полет "летающего танка" на предельно малой высоте сняли из кабины

Авиационные подразделения Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара продолжают применять боевые вертолеты Ми-35. В Сети появилось видео полета такой винтокрылой машины на малой высоте над побережьем Средиземного моря.

Возможно, экипаж таким образом отрабатывал навыки скрытого подхода к цели, хотя не исключено, что съемки проводились в ходе реального боевого задания.

В настоящее время "тридцать пятые" составляют основную часть ударных вертолетов ЛНА. По некоторым данным, всего у хафтаровцев имеется около десятка единиц этой техники, полученной из стран, бывших участниками Варшавского договора.

Поддерживаются в боеспособном состоянии и реактивные самолеты. Так, недавно были обнародованы фотографии МиГ-23 с бортовым номером 144, на который подвешивали 500 килограммовую фугасную авиационную бомбу.

Однако, по некоторым данным, пилотируемую авиацию в боях стали задействовать значительно реже, поскольку стороны, вовлеченные в конфликт, интенсивно применяют боевые дроны.

Со стороны Хафтара воюют Wing Loong II китайского производства, которые, как сообщалось, управляются специалистами из Объединенных Арабских Эмиратов.

Войскам Правительства национального согласия оказывают поддержку беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства.

БПЛА атакуют командные пункты, склады боеприпасов, совершающие марши войска. Иногда это приводит к достаточно серьезным потерям в живой силе и технике.

Алексей Брусилов