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25.09.2019
Интерфакс-АВН

Модернизация дока 35-го судоремонтного завода для докования "Адмирала Кузнецова" выполнена на 38% - Рахманов

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Крейсер "Адмирал Кузнецов" у причала 35-го судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманской области
Крейсер "Адмирал Кузнецов" у причала 35-го судоремонтного завода (СРЗ) в Мурманской области.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Жаравин

Калининград. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приступит к докованию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" согласно графику, сообщил президент ОСК Алексей Рахманов журналистам в Калининграде.

"Докование "Кузнецова" согласно бюджету будет совершено в графике, согласованном с Минобороны. Конкретные даты нет смысла называть. На сегодня все идет в графике. Работа на 35-м заводе развернута. Техническое продвижение (модернизация дока - ИФ) составляет 38%. На объекте работает около 15 единиц техники, занимаясь формированием гидротехнических сооружений", - рассказал Рахманов.

Каких-либо опасений по срыву этих графиков у ОСК сегодня нет, добавил глава корпорации.

Как сообщалось, ОСК приступила к строительству сухого дока для докования тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и кораблей первого ранга Северного флота.

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Продукция
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1143 Кречет
СФ
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