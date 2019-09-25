Модернизация дока 35-го судоремонтного завода для докования "Адмирала Кузнецова" выполнена на 38% - Рахманов

Калининград. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приступит к докованию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" согласно графику, сообщил президент ОСК Алексей Рахманов журналистам в Калининграде.

"Докование "Кузнецова" согласно бюджету будет совершено в графике, согласованном с Минобороны. Конкретные даты нет смысла называть. На сегодня все идет в графике. Работа на 35-м заводе развернута. Техническое продвижение (модернизация дока - ИФ) составляет 38%. На объекте работает около 15 единиц техники, занимаясь формированием гидротехнических сооружений", - рассказал Рахманов.

Каких-либо опасений по срыву этих графиков у ОСК сегодня нет, добавил глава корпорации.

Как сообщалось, ОСК приступила к строительству сухого дока для докования тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и кораблей первого ранга Северного флота.