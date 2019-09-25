В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен

В Китае вышел новый обзор своей боевой авиации. В материале, представленном Sina Military, рассматривается истребитель Shenyang J-16, названный автором "воздушным и маневренным как ласточка".

Источник изображения: sina.com.cn

J-16 производится китайской корпорацией Shenyang Aircraft с 2012 года. На его внешний вид откровенно повлиял российский Су-30МКК (фактически – Су-27), о чём в СМИ Китая теперь высказываются весьма своеобразно. На упомянутом ресурсе отмечается, что в своё время КНР приобрела у России партию истребителей Су-30МКК (и МК2), но в итоге "оказалось, что вооружение самолёта обладает низкой точностью и слабыми возможностями по атакам морских целей".

Из материала:

Причина в том, что уровень российских электронных компонентов очень ограничен. Используем собственную электронику.

Китайские обозреватели отмечают, что при всех высоких лётных характеристиках "электронная начинка" этих самолётов оставляла желать лучшего.

Это было учтено при создании истребителя J-16. Другими словами, китайцы, фактически позаимствовав российский планер (а речь, по большому счёту, идёт о платформе T-10C), оснастили его электроникой собственного производства. В частности, рассматривается улучшенная электронно-оптическая система наведения, радар AESA (active electronically scanned array), система обнаружения и сопровождения нескольких целей (включая разнородные), система РЭБ.

Добавлено, что китайский самолёт получил собственные двигатели и пилоны для собственных ракет – например, ракет класса "воздух-воздух" PL-8. Также самолёт может нести на своём борту противокорабельное вооружение.

Из материала:

Истребители J-16 также оказывают большое влияние на военно-морскую авиацию Китая. Он не только обеспечивает воздушную защиту для кораблей ВМС НОАК, но также способен атаковать крупные надводные корабли, такие как авианосцы противника, что может значительно повысить боевую эффективность ВВС КНР.