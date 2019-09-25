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25.09.2019
Военно-промышленный курьер

Калашников – это наше везде

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Источник изображения: Фото: ytimg.com

Легендарный автомат удостоился тостов и объяснений в любви

Профессиональный праздник оружейников в этом году сопровождается торжественными мероприятиями, приуроченными к столетию со дня рождения Михаила Калашникова. И отмечается повсеместно. В Ижевске президент Владимир Путин участвовал в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников, посетил юношеский технопарк "Академия "Калашников", где провел заседание Военно-промышленной комиссии.

Легендарный автомат – неизменный участник празднеств. В многочисленных речах (и конечно, тостах) отмечается, что русская фамилия Калашников известна на всех континентах. Это мировой бренд и один из неофициальных символов России.

Требования к стрелковому оружию возрастают и наши разработчики создали более совершенные образцы. Это творения лауреата Госпремии РФ Геннадия Никонова из КБ Ижевского механического завода, летопись которого как школы русского стрелкового оружия насчитывает более двухсот лет. Можно также (в пределах дозволенного) назвать Александра Константинова и Алексея Исакова из специального КБ Ковровского механического завода. Их устройство сложнее, но главное отличие в повышенной кучности огня. Это делает эффективность стрельбы на 15–20 процентов выше.

И все же нельзя сбрасывать со счетов законы экономической целесообразности. При всех достоинствах новых моделей их преимущества по совокупности не превышают 10 процентов. Поэтому государство пока не спешит в массовом порядке менять автомат. Ведь более чем за семь десятилетий лет на базе АК-47 было создано семейство. Михаилу Тимофеевичу принадлежат патенты на четыре поколения автоматов. Это АК-74М, АКС-74, укороченные АКС-74У со складывающимся прикладом и патроном калибра 5,45, АК-101 под натовский 5,56-мм патрон, АК-103 под патрон 7,62 миллиметра. В этом ряду малогабаритные АК-102, АК-104, АК-105 под все три патрона.

Важно, что все эти образцы унифицированы, равнозначны по принципам работы и схемотехнике. Это упрощает обучение стрельбе, ремонт, замену узлов и деталей и соответственно поставку запчастей. Унификация позволяет легче перейти на индивидуальные универсальные стрелковые комплексы, способные поражать не только живую силу, но и бронеобъекты, огневые точки и укрепления. Взаимозаменяемость узлов и деталей в различных модификациях калашникова позволяет на его основе проектировать такие комплексы с оптико-электронной "начинкой". Очевидно, это одна из причин, почему пока нет особого смысла в массовом порядке менять поставленное на поток, проверенное временем оружие.

Заголовок газетной версии – "Тост как выстрел".

Продолжение – "Автомат века".

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 37 (800) за 24 сентября 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Продукция
АК-101
АК-102
АК-103
АК-104
АК-74 "Калашников"
АК-74М
АКС-74У
Компании
ВПК РФ
КМЗ
Персоны
Калашников Михаил
Путин Владимир
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