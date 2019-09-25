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25.09.2019
Известия.ru

Глава Пентагона призвал Германию увеличить расходы на оборону

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Источник изображения: Фото: TASS/AP Photo/Alex Brandon

Министр обороны США Марк Эспер призвал Германию увеличить расходы на оборону. Заявление глава Пентагона сделал в Вашингтоне перед встречей с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По его словам, лидерство Германии имеет решающее значение в эпоху конкуренции великих держав. Стране стоит быть более сильной и подготовленной, чем когда-либо, и это начинается с больших инвестиций в оборону. Также он добавил, что Германия вносит наибольший вклад в операции НАТО после США, являясь важным союзником Вашингтона.

Крамп-Карренбауэр отметила, что Берлин придерживается всех обязательств, взятых на себя в рамках НАТО, в том числе распределения финансового бремени, потенциала и поддержки боеготовности, так как это находится во взаимных интересах, пишет ТАСС.

17 сентября сообщалось, что вооруженные силы ФРГ и союзники Германии по НАТО готовят войска к войне против России. Параллельно США готовятся перебросить свои силы — около 3,5 тыс. солдат и более 2 тыс. единиц техники — через территорию Германии в Польшу. 23 сентября президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали Совместную декларацию о военном сотрудничестве.

Ранее в сентябре Литва просила НАТО усилить свое присутствие у российских границ. Лидер прибалтийской республики Гитанас Науседа заявил, что имеющихся сил альянса недостаточно для защиты "от возможного нападения Москвы".

Российские власти неоднократно отмечали, что страны НАТО выдумывают "российскую угрозу" для наращивания сил вблизи РФ. 21 августа министр обороны России Сергей Шойгу назвал напряженной ситуацию у западных границ.

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