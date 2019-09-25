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25.09.2019
ТАСС

NASA предоставило Lockheed Martin контракт на 12 кораблей Orion для запусков к Луне

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Источник изображения: © AP Photo/Damian Dovarganes

Директор NASA Джеймс Брайденстайн назвал это решение "вехой в реализации программы Artemis"

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предоставило компании Lockheed Martin право выполнить контракт на строительство от шести до 12 космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Он назвал данное решение "вехой в реализации программы Artemis, предусматривающей высадку первой женщины и очередного мужчины на Луне к 2024 году". "Сегодня мы предоставили Lockheed Martin контракт на производственную линию, которая обеспечит 12 миссий", - отметил Брайденстайн.

Согласно сообщению NASA, Lockheed Martin обязалась поставить минимум шесть или максимум 12 кораблей в период по 30 сентября 2030 . Контракт определяет стоимость трех Orion в $2,7 млрд и еще двух - в $1,9 млрд.

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1), предусматривающий непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в бюджет космического ведомства дополнительно $1,6 млрд на программы освоения Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд, которые будут выделены на финансирование деятельности NASA в 2020 финансовом году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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США
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