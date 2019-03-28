Срочно и агрессивно: Трампу приспичило на Луну

Трамп захотел срочно лететь на Луну

Трамп отправит американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет. Президент хочет снискать славу Джона Кеннеди, который обещал высадить американцев на спутнике Земли в 1962 году.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах своей администрации отправить американских астронавтов к Луне гораздо раньше ранее озвученных сроков - в течение ближайших пяти лет и при этом "любой ценой". Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс накануне 50-й годовщины высадки американских астронавтов на Луне.

Выступая в Хантсвилле (Алабама), Пенс заявил, что ранее названная дата - 2028 год - "недостаточно хороша". "Такова позиция этой администрации и Соединенных штатов Америки -

вернуть американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет", - пояснил Пенс.

- Кто-то скажет, что это слишком сложно, слишком рискованно, слишком дорого. Однако то же самое говорили в 1962 году".

Назвав этот год, Пенс имел в виду знаменитые слова президента США Джона Кеннеди, когда он обещал отправить американцев на Луну. По словам Пенса, задержки в возвращении американских астронавтов на Луну связаны с подготовкой тяжелой ракеты SLS, которая страдает из-за "бюрократической инерции", и "паралича анализа". Впрочем, в недавних предложениях по бюджету NASA администрация сама решила снизить финансирование проекта на 15%.

"Уточняю: первая женщина и следующий человек на Луне будут американскими астронавтами, запущенными на американской ракете с американской территории", - пояснил Пенс. Ему же уже известно и предполагаемое место будущей высадки американских астронавтов - район южного полюса.

"Чтобы достичь Луны в следующие пять лет, нам надо выбрать наши цели уже сейчас. В NASA давно знают, что южный полюс Луны имеет огромное научное, экономическое и стратегическое значение, и теперь пришло время отправиться туда".

При этом Пенс намекнул, что если Boeing, главный строитель ракеты SLS, не сможет ускориться, то хуже будет только ему. "Если наши нынешние подрядчики не смогут выполнить задачу, мы найдем тех, кто сможет", - заявил он.

На призыв Пенса уже появились некоторые комментарии - от восхищенных, до удивленных и растерянных. Так, глава NASA Джим Брайденстайн отнесся к приказу лететь на Луну "любыми средствами" с энтузиазмом и выразил готовность.

"Для такого испытания это нужное время, и я уверил вице-президента, что мы, люди из NASA, принимаем вызов. Для выполнения этих задач мы начнем действовать в ближайшие дни и недели. Мы предоставили четкий план исследовательской кампании NASA, который содержит три стратегических цели: околоземная орбита, Луна, Марс и дальний космос".

В компании Lockheed Martin также восприняли инициативу Трампа с воодушевлением - эта компания является главным подрядчиком в разработке пилотируемого корабля Orion, с помощью которого будут осуществляться полеты к Луне.

"Lockheed Martin полностью поддерживает ускорение планов NASA по высадке на лунную поверхность. При нужном уровне упорства, срочности и ресурсов люди смогут прогуляться по поверхности уже к 2024 году", - говорится в заявлении компании. В фирме заявили, что готовы заняться разработкой посадочного аппарата, который будет использовать авионику и двигательные системы, ранее разработанные для корабля Orion. "Это агрессивные, но достижимые сроки, они могут послужить толчком в новой эре исследования Луны человечеством, а также Марса и космоса за ним", - сказали там.

Желание привлечь к программе частных исполнителей, о котором упомянул Пенс, привлекло внимание и миллиардера Илона Маска. "Человечество будет так воодушевлено, увидев, что оно возвращается на Луну", - написал он в твиттере.

В Коалиции исследования дальнего космоса, индустриальной группе, включающей в себя многих подрядчиков NASA, высказались осторожно. "Хотя мы поддерживаем внимание Белого дома к исследованию дальнего космоса, и постановку столь агрессивных целей, мы также осознаем количество ресурсов, необходимых для этого. Крутые планы должны соответствовать крутым ресурсам, которые должны быть в наличии для их исполнения", - сказали там.

В феврале администрация Трампа представила проект бюджета на будущий год, объем которого составит $4,75 трлн. Эксперты уже обратили внимание, что в бюджете планируется урезание социальных и научных программ при росте трат на военные нужды и финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

По сравнению с другими научными агентствами бюджет NASA планируется сократить лишь на 2%, и он составит $21 млрд.

Решено отказаться от орбитального телескопа Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST), запуск которого планировалось осуществить в середине 2020-х годов, и от двух спутников наблюдения за Землей.

Желание Трампа отправить астронавтов к Луне оказалось в духе его более ранних устремлений космического масштаба, о которых стало известно недавно. Так, о космических фантазиях Трампа в своей книге рассказал Клифф Симс, бывший помощник президента, который отвечал за работу с прессой во время президентской кампании Трампа, а затем работал в Белом доме.

24 апреля 2017 года Трамп позвонил на борт МКС, чтобы поздравить астронавта NASA Пегги Уитсон с тем, что ею был установлен рекорд по длительности пребывания в космосе среди американских астронавтов. Один из вопросов Трампа, возможно, ввел в замешательство Уитсон, поскольку он спросил ее о том, когда возможен полет людей на Марс. "Что ж, думаю, как прописано вашем законе, это может случиться в 2030-е годы. К сожалению, космические полеты требуют много времени и денег, так что полет туда потребует некоторой международной кооперации", - ответила она.

Однако, по воспоминанию помощника, Трампу ее ответ не понравился.

"Я думаю, мы хотели бы сделать это в мой первый срок или хотя бы во второй. Так что думаю, нам надо немного ускориться". Тогда мало кто обратил внимание на эти слова, газета New York Times написала, что Трамп, вероятно, шутил.

На видеозаписи действительно видно, что Трамп в этот момент улыбался, однако из воспоминаний Симса следует, что Трамп вовсе не шутил. По его словам, буквально перед звонком Трамп буквально насел на главу NASA, недоумевая, почему США не могут срочно запустить людей на Марс.

"Что если я дам вам необходимое количество денег, которое вам может понадобиться? Что если мы взвинтим бюджет NASA, но сосредоточимся только на этом вместо того, чем вы занимаетесь сейчас? Это может сработать?", - говорил он главе NASA Роберту Лайтфуту. Лайтфут извинился и сказал, что это невозможно. Его ответ оставил Трампа заметно разочарованным, пишет Симс, который безуспешно пытался отвлечь внимание Трампа на предстоящий звонок на орбиту - до него оставалось всего 90 секунд.

Отдел "Наука"