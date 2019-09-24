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24.09.2019
Военно-промышленный курьер

Начались поставки защищенных ноутбуков для армии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех поставил защищенные ноутбуки в Вооруженные силы РФ.

Портативные компьютеры предназначены для автоматизации сбора и обработки данных, решения расчетно-аналитических и оперативных задач в ходе войсковых операций.

Защищенные ноутбуки производства Концерна "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника"), созданные по заказу Министерства обороны России, выпускаются с диагональю экрана 15 или 17 дюймов и имеют время автономной работы не менее 4 часов. Специализированное программное обеспечение позволяет использовать их для подготовки и проведения войсковых операций, повышения оперативности управления войсками и обеспечения устойчивой передачи голосовой и видеоинформации в полевых условиях.

Ноутбуки отличаются устойчивостью к вибрации, ударам, атмосферным осадкам, погружению в воду, запыленности и сохраняют работоспособность при температуре от -40 до +50 град. С. Основной защитой начинки служит фрезерованный цельнометаллический корпус из дюралия. Для дополнительной защиты от внешних факторов ноутбуки также могут комплектоваться вибропоглощающей платформой и герметичным пластиковым кейсом.

Благодаря отечественной операционной системе МСВС и аппаратно-программному модулю доверенной загрузки "Соболь", которые обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, эти компьютеры могут безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию вплоть до уровня "совершенно секретно" включительно.

По желанию заказчика компьютеры могут оснащаться модулем GPS-ГЛОНАСС. При отсутствии необходимости обработки информации, содержащей сведения, составляющие гостайну, в ноутбук могут быть установлены модули Wi-Fi, Bluetooth и модем 3G-LTE.

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Страны
Россия
Продукция
Соболь
Компании
Концерн «Созвездие»
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
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