Военных медиков ЦВО научат эвакуации на сирийском опыте

Учения военных медиков стартовали сегодня в гарнизонах ЦВО на Урале, в Сибири и в Поволжье. В практике примут участие более 1500 военнослужащих и гражданского персонала медицинских учреждений и подразделений.

Военнослужащие и гражданский персонал медицинских подразделений в ходе подготовки изучат и поэтапно отработают на картах практические вопросы медицинской разведки, развертывания пунктов сортировки раненых, организации пунктов специальной обработки в условиях биологического заражения, - сообщили "РГ" в пресс-службе ЦВО.

Особое внимание планируют уделить применению "гнезд раненых" - мест временного расположения и укрытия раненых на поле боя в условиях плотной застройки до эвакуации. Учить медиков будут специалисты инженерных войск, опираясь на опыт военной операции в Сирии. Расскажут, в частности, как найти безопасное место в разрушенных застройках, как транспортировать раненых, чтобы их не зацепили пули и осколки разорвавшихся снарядов. Учебная эвакуация пройдет с использованием шумовой имитации.

Юлия Мякишева