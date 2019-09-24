Украина может приобрести катера у французской компании OCEA при условии локализации их производства в стране

ЦАМТО, 23 сентября. Украина может приобрести патрульные катера для Государственной пограничной службы (ГПСУ) у французской компании OCEA при условии локализации их производства в стране и привлечения к проекту украинских судостроителей.

Об этом на встрече с послом Франции на Украине Этьеном де Понсеном заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает "РИА Новости".

По словам министра, МВД Украины на данный момент рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров ГПСУ. При этом одним из наиболее приемлемых вариантов является предложение французской ОСЕА.

"Основное требование – локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", – заявил глава МВД.

Как отмечает "РИА Новости", речь может идти о закупке патрульных катеров FPB 98 производства OCEA. Длина кораблей этого типа составляет 32 м. Катера могут оснащаться боевыми модулями. Экипаж – 13 человек, скорость – 35 узлов, дальность плавания – 1200 миль на скорости в 12 узлов.