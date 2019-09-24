"Дыры на МКС недопустимы": NASA ждет объяснений от Рогозина

Глава NASA ждет от Рогозина объяснения появления дыры в "Союзе"

Глава NASA ждет от Рогозина объяснений по вопросу о дыре на МКС. По словам Джима Брайденстайна, Роскосмос не сообщал американской стороне о результатах расследования инцидента, несмотря на договоренность держать друг друга в курсе.

Руководство американского космического агентсвта NASA оказалось в растерянности после того, как глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причины появления дыры на МКС ему известны, но он о них не расскажет. Ранее в Роскосмосе обещали держать американцев в курсе расследования и взаимодействовать на уровне экспертов.

В минувшую среду Рогозин сделал заявление касательно неудобного вопроса, который ему задают вот уже более года - как, кем и когда была просверлена дыра в корабля "Союз МС-09", которая привелка к утечке воздуху с МКС.

По его словам, специалисты госкорпорации выяснили причину нарушения целостности обшивки, однако рассказывать обществу ничего не станут.

"Оно [отверстие] было в бытовом отсеке [корабля "Союз МС-09"], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось - нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", - сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи".

"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса".

Вопрос о дыре был задан в очередной раз Рогозину одним из студентов Балтийского государственного технического университета "Военмех" в Петербурге в ходе встречи.

За историей с дырой с самого начала активно следили и на Западе, в первую очередь - в NASA, поскольку МКС - совместный проект, и вопросы безопасности касаются всех его участников. Поэтому другой важный вопрос - информировал ли Роскосмос о результатах расследования американскую сторону. После заявления Рогозина "Газета.Ru" обратилась с этим вопросом в NASA и получила такой ответ: "В NASA тесно сотрудничают с Роскосмосом, чтобы исключить возникновение подобных вопросов в будущем. Более конкретные вопросы должны адресоваться Роскосмосу".

Тем не менее, ответ по существу был дан уже американским журналистам, которые задали его напрямую главе NASA Джиму Брайденстайну на проходившей в Хьюстоне конференции по энергетике.

"Они ничего мне не сказали",

- ответил глава NASA журналисту издания Houston Chronicle, подчеркнув, что хотел бы не портить отношения с русскими и пообещав поговорить о проблеме напрямую с Рогозиным.

"Я бы не хотел, чтобы одна проблема мешала им (отношениям), однако, несомненно, дырки на Международной космической станции - это недопустимо", - добавил он.

"Дыра и ее ставшая секретной причина - особенно проблематична, поскольку корабли "Союз" стали единственным способом достичь МКС для астронавтов после 2011 года, когда была закрыта программа Shuttle, - напоминает Houston Chronicle. - Каждый раз NASA платит России $82 млн за место на "Союзе".

Сам Брайденстайн еще раз пояснил, что отверстие в корабле могло стать либо результатом брака на земле до запуска, либо каким-то образом сделано на орбите.

История с дырой на МКС длится уже больше года и стоила Роскосмосу больших репутационных потерь - как внутри страны, так и за ее пределами. Дыра в обшивке корабля "Союз-МС-09" была обнаружена экипажем МКС еще 30 августа прошлого года. В тот день в ЦУПе на Земле обратили внимание,

что на МКС происходит медленная утечка воздуха.

Скорость утечки не представляла угрозу - давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней. Вскоре причина утечки была локализована - ею оказалось отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля "Союз МС-09".

Дыру космонавты вскоре заделали специальным герметиком, но быстро встал вопрос о ее происхождении - в течение сентября 2018 года эта проблема обсуждалась в СМИ на уровне важнейших событий.

Созданная Рогозиным комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на земле. Как заявил тогда Дмитрий Рогозин, комиссия рассматривает земную версию происхождения дыры, однако не сбрасывает со счетов и космическую - он не исключил, что кто-то просверлил отверстие уже на орбите, изнутри космической станции, после пристыковки к ней корабля.

"Есть и другая версия, которую мы не отметаем, - преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", - заявил Рогозин в первые дни после инцидента, отметив, что "воздействие было неуверенной рукой", поскольку сверло "скользило по поверхности".

А поскольку участие в этом российских космонавтов исключалось, подозрение падало на американскую часть экипажа.

В декабре российские космонавты специально вышли в открытый космос и осмотрели отверстие снаружи. Это была весьма сложная операция, поскольку работать приходилось в месте, не оборудованном для выхода в открытый космос. Сняв защиту, космонавты увидели дыру, залепленную некой черной субстанцией, похожей на герметик. Говоря о сроках расследования инцидента,

в январе Рогозин обещал доложить о выводах руководству страны "в ближайшие недели".

Однако с момента происшествия прошло уже более года, а выводы расследования обществу так и не предоставлены. В мае Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн договорились публично больше не высказывать версии того происхождения дыры.

"Мы никуда не торопимся. Для нас самое главное найти причину, а не отчитаться к юбилею Великой Октябрьской революции", - заявил тогда Рогозин.

Еще год назад Роскосмос заявил о "необходимости дальнейшего тесного взаимодействия между техническими экспертами Роскосмоса и NASA по идентификации и ликвидации причин утечки воздуха", однако после слов Брайденстайна ясно, что засекретить дело в Роскосмосе решили не только от россиян, но и от американских партнеров.

Павел Котляр