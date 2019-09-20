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20.09.2019
bmpd.livejournal.com

Церемония выкатки первой южнокорейской 155-мм самоходной гаубицы К9 для Норвегии

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Церемония выкатки первой южнокорейской 155-мм самоходной гаубицы К9 для Норвегии

Фото (с) Посольство Королевства Норвегия в Южной Корее

19 сентября 2019 года на предприятии Hanwha Techwin в южнокорейском Чанвоне прошла церемония выкатки первой 155-мм самоходной гаубицы К9 (норвежское обозначение VIDAR) и первой бронированной машины для транпортировки боеприпасов К10, произведенных в рамках контракта с Норвегией.

20 декабря 2017 года норвежское оборонное закупочное ведомство Forsvarsmateriell, подчиняющееся министерству обороны Норвегии, подписало контракт стоимостью 1,8 млрд крон (216 млн долл) с южнокорейской компанией Hanwha Land Systems (оборонное подразделение группы Hanwha) на поставку норвежской армии 24 самоходных гаубиц К9 Thunder калибра 155/52 мм нового производства (с опционом еще на 24 системы). Сообщалось, что в контракт также входит неназываемое количество [шесть] бронированнных машин транспортировки боеприпасов К10 на том же шасси, артиллерийские боеприпасы, сервисная поддержка и обучение. Общая стоимость программы с учетом реализации опциона может составить 3,2 млрд крон (384 млн долл).

Поставка САУ К9 в Норвегию должна быть начата в 2019 году, с поставкой основной части техники в 2020 году и завершением поставок в 2021 году.

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Страны
Норвегия
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Компании
Hanwha Techwin
Проекты
2020-й год
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