ИЭМЗ "Купол" поставит Минобороны ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" на 100 млрд. рублей

ЦАМТО, 19 сентября. Минобороны России и Ижевский электромеханический завод "Купол" подпишут долгосрочные контракты на 100 млрд. рублей на поставку в 2019-2027 годах ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

"Отмечу, что после заседания Военно-промышленной комиссии сегодня состоится еще одно важное событие – между ИЭМЗ "Купол" и Минобороны будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 млрд. рублей. В соответствии с ними в 2019-2027 годах будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплекты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ", – заявил В.Путин

"Реализация этих контрактов укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружений", – добавил президент.