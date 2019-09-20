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20.09.2019
Российская газета

В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ

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Источник изображения: Игорь Зарембо/ РИА Новости

Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград

Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать. Его слова приводит издание Breaking Defense.

Он заявил, что США готовы ответить на гипотетические "агрессивные действия" России, исходящие из стратегически расположенного полуэксклава.

"Мы постоянно тренируемся. Мы все время продумываем эти планы, и ... если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы к их осуществлению", - заверил он. Как заявил Харригян, Калининград и его гарнизон могут стать одной из основных целей того, что в Пентагоне называют "многодоменными" операциями.

Впрочем, никаких подробностей генерал не изложил, ограничившись лишь пространными намеками и угрозами.

В статье говорится, что уникальное расположение Калининградской области между Польшей и Литвой в отдалении от остальной России делает ее передовой базой. Комплексы ПВО, оперативно-тактические и противокорабельные ракеты, базирующиеся там, могут угрожать значительной части НАТО.

Все это делает Калининград одной из самых приоритетных целей в случае войны, пишет автор статьи Сидни Фридберг-младший, комментируя заявления генерала.

Но вот скоординировать разрозненные силы стран-участниц НАТО - огромная проблема. Над этим, видимо, и работает Джеффри Харригян. По его мнению, сломать передовую оборону можно лишь за счет взаимодействия ВВС, ВМС, сухопутных войск, а также космических и кибернетических систем.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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