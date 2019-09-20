МРК "Одинцово" и патрульный корабль "Павел Державин" готовятся к заселению экипажей

В октябре планируется заселение экипажей на строящиеся малый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 и патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ по итогам совещание у главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Главкому доложили, что сейчас экипажи завершают подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Mil.Press FlotProm, на завершающем этапе обучения моряки отрабатывают слаженность боевых постов, командных пунктов и корабельных боевых расчетов.

МРК "Одинцово", третий МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт"), заложили на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" под наименованием "Шквал" 29 июля 2016 года, спустили на воду 5 мая 2018-го. В августе 2019 года флотский источник сообщил изданию, что швартовные испытания "Одинцово" начнутся в сентябре.

"Павел Державин" – второй серийный и третий по счету корабль проекта 22160 из шести корпусов, заказанных Зеленодольскому ССЗ. Его заложили в феврале 2016 года и спустили на воду в феврале 2019 года. Передача флоту ожидается в 2020 году.