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20.09.2019
Военно-промышленный курьер

МРК "Одинцово" и патрульный корабль "Павел Державин" готовятся к заселению экипажей

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Источник изображения: vpk-news.ru

В октябре планируется заселение экипажей на строящиеся малый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 и патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ по итогам совещание у главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Главкому доложили, что сейчас экипажи завершают подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Mil.Press FlotProm, на завершающем этапе обучения моряки отрабатывают слаженность боевых постов, командных пунктов и корабельных боевых расчетов.

МРК "Одинцово", третий МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт"), заложили на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" под наименованием "Шквал" 29 июля 2016 года, спустили на воду 5 мая 2018-го. В августе 2019 года флотский источник сообщил изданию, что швартовные испытания "Одинцово" начнутся в сентябре.

"Павел Державин" – второй серийный и третий по счету корабль проекта 22160 из шести корпусов, заказанных Зеленодольскому ССЗ. Его заложили в феврале 2016 года и спустили на воду в феврале 2019 года. Передача флоту ожидается в 2020 году.

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Россия
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Шквал
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Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
2020-й год
22160
22800 МРК
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