Анкара выбирает между истребителями КБ "Сухого" и Lockheed Martin

Турецкий фестиваль авиации, космоса и технологий "Технофест 2019", проходящий в Стамбуле с 17 по 22 сентября, стал выставочной площадкой для военной техники из разных стран мира. По приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в мероприятии принимает участие и делегация из России.

По сообщению ТАСС со ссылкой на Объединенную Авиастроительную Корпорацию (ОАК), входящую в Госкорпорацию "Ростех", на "Технофесте" представлены авиалайнеры российского производства МС-21, "Сухой Суперджет 100" ("Sukhoi Superjet 100"), самолет-амфибия Бе-200 и другие. Особое внимание уделяется многофункциональному истребителю Су-35, который заинтересовал президента Турции еще в августе во время посещения авиакосмического салона "Макс-2019".

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщала, что российская и турецкая стороны обсуждают поставку истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.

Пентагон в день открытия "Технофеста", 17 сентября 2019 года, решил напомнить Турции о членстве в НАТО и посоветовал Анкаре, как своему союзнику, приобретать американскую технику. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил: "Мы гордимся американскими системами, которые разработали и которые развернуты в этой стране. Мы бы хотели призвать наших турецких партнеров приобретать их, чтобы они отдавали предпочтение произведенной в США технике и оборудованию". Но Руд оставил Турции возможность выбора, сказав, что она является суверенной страной и сама принимает решение.

При этом ранее Вашингтон исключил Анкару из программы производства и поставок F-35, несмотря на ее заявления о несправедливости таких санкций. МИД Турции сделал заявление в июле, в котором говорилось, что "этот односторонний шаг не является законным и не согласуется с духом союзничества". Америка объясняла предвзятое отношение к одному из основных партнеров по созданию F-35 тем, что был заключен российско-турецкий контракт на поставку систем противовоздушной обороны С-400. Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что будут рассматриваться альтернативные варианты F-35-ому, сказав: "Если одна дверь закрывается, то другие двери открываются".

А после появления на фестивале "Технофест" новейших российских истребителей, Пентагон увидел конкурентов, которые могут заменить F-35.

Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о своем интересе к российским Су-35 и Су-57 во время встречи с президентом России Владимиром Путиным несколько недель назад. "С точки зрения боевой авиации мы говорили о сотрудничестве по Су-35 "4++" и о возможной работе даже по новому самолету Су-57", – сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на авиасалоне МАКС-2019.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Он разработан ОКБ "Сухого", входящим в ОАК Госкорпорации "Ростех", и производится филиалом "Сухого" авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре "КнААЗ". Истребитель Су-57 – перспективный самолет пятого поколения, запущенный в серийное производство в конце мая 2019 года.

Ирина Дронина