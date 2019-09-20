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20.09.2019
ЦАМТО

Признание в том, что НАТО потеряло военное превосходство над Россией, отражает сложившиеся реалии

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Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт. Архивное фото
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

ЦАМТО, 19 сентября. Признание в том, что НАТО потеряло военное превосходство над Россией, доказывает, что вложенные в эту сферу деньги потрачены не зря. Такое мнение высказал в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда о том, что "преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано".

"Это признание существующих реалий. Сегодня российская армия – одна из лучших в мире. Причем мы способны вести боевые действия как обычным, классическим способом, так и гибридным. На примере Сирии наглядно продемонстрировано, что российская тактика и стратегия оказалась выше, чем у американцев", – сказал И.Коротченко.

Аплодисментов, по его словам, в России никто не ждет, но "эти слова показывают, что деньги, потраченные на оборонно-промышленный комплекс и Вооруженные силы, израсходованы не зря".

И.Коротченко полагает, что фактор военной силы сегодня очень много значит в мире.

"Мы полностью суверенны и готовы себя защитить при любых обстоятельствах. Мы не втягиваемся в лобовую гонку вооружений, но, тратя гораздо меньше, чем американцы, достигаем лучших результатов", – заявил директор ЦАМТО.

Отдельно И.Коротченко отметил фактор Сергея Шойгу: "наши успехи во многом связаны с его стратегическим подходом к вопросам развития армии и ОПК".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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